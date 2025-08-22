健康網》被迫成熟的小大人 心理師揭成年問題多多

台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容表示，這些被迫成熟的小大人，可能會在成年後出現各種心理問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「你要懂事一點，媽媽很辛苦」、「你是家裡的希望，要幫助我們」。這些看似正常的話語，實際上是在向孩子傳遞一個訊息：你必須為大人的情緒和困境負責。台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容表示，這些被迫成熟的小大人，可能會在成年後出現各種心理問題：無法建立健康的親密關係、過度承擔責任、害怕被拋棄、缺乏自我價值感，都是童年時期被迫承擔過多責任的後果。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，心理學上有個令人心痛的現象叫「親職化」，指的是當父母無法承擔自己的責任時，孩子被迫承擔起成人的角色，成為家庭中的「小大人」。這種本末倒置的親子關係，正在悄悄地偷走孩子的童年，讓他們在還不懂得保護自己的年紀，就學會了拯救別人。

余佳容指出，這些孩子學會了察言觀色，學會了安慰大人，學會了壓抑自己的需求。他們比同齡的孩子更「懂事」、更「成熟」，但這種成熟的代價是什麼？是他們失去了被保護的權利，失去了犯錯的自由，失去了單純快樂的童年。最殘酷的是，父母不斷向孩子灌輸困境話語，讓孩子以為自己有能力、有責任解決大人的問題。但現實是，孩子根本無法拯救陷入困境的父母。無論他們多麼努力，多麼懂事，父母的問題依然存在。

余佳容說，在正常的家庭中，父母應該是保護者、照顧者，孩子應該是被保護者、被照顧者。但在親職化的家庭中，這個界限被完全模糊了。孩子被迫成為情緒的垃圾桶，承接父母的焦慮、憤怒、絕望。他們學會了當父母的諮商師，學會了處理家庭衝突，學會了照顧弟妹，學會了分擔家計。但他們沒有學會的是：如何做一個孩子，如何依賴別人，如何為自己的需求發聲。

余佳容表示，這種本末倒置的親子關係，往往會在家庭中代代相傳。那些被迫成為「小大人」的孩子，長大後很可能成為無法承擔責任的父母，或者成為過度負責的父母，繼續將這種模式傳遞給下一代。

余佳容說，如果你正在讀這篇文章，並且發現自己的童年充滿了「拯救父母」的經歷，請知道：你有權利感到憤怒，有權利感到委屈，有權利感到被背叛。你不需要為無法拯救父母而愧疚，更不需要為想要逃離這種關係而自責。一個孩子從來就沒有責任解決大人的問題。那些困境，那些痛苦，那些無法自救的狀況，都不是你的責任。

