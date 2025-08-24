健康網》「IUD」安全避孕首選 醫：留意3要點

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提到，IUD適合未來3～5年內暫時不打算懷孕的女性。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想要避孕又怕麻煩？子宮內避孕器（IUD）提供長效、安全又省心的選擇。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提到，IUD適合未來3～5年內暫時不打算懷孕的女性；分為荷爾蒙型與非荷爾蒙型（銅T），透過不同機制有效避孕。整個置入過程快速、輕柔，醫師會精準測量子宮深度並將避孕器妥善放置。只需注意定期回診、留意身體狀況與確認線頭位置。

嚴絢上於臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文指出，IUD是一種放置在子宮內的長效避孕裝置，通常有兩種類型：

1.荷爾蒙型IUD：緩慢釋放荷爾蒙，讓子宮內膜變薄並阻止精子進入，適合經痛或經血多的女性。

2.非荷爾蒙型IUD（俗稱銅T）：利用銅離子在子宮內產生輕微發炎反應，阻止受精卵著床。

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提到，常用的2種子宮內避孕器分為荷爾蒙型（左）、非荷爾蒙型。（資料照）



嚴絢上分享，子宮內避孕器置入4步驟。

1.溫柔撐開：醫師會使用鴨嘴器輕輕撐開陰道。

2.精準測量：使用儀器測量子宮深度。

3.輕柔置入：避孕器會輕巧地置入子宮，並修剪多餘的線頭。

4.仔細確認：醫師會留下一小段線頭，方便妳在每次月經後確認避孕器是否保持在原位。

子宮內避孕器3個小提醒

●定期回診替換：每3-5年需要更換一次，像是定期保養。

●身體不適，立即檢查：發燒、下腹痛或性交痛，請及時回診。

●注意線頭狀況：若線頭移位或變長短，記得回診檢查。

嚴絢上補充，子宮內避孕器是安全又有效的避孕選擇！裝置後就能更從容、自在地享受親密生活，不再為意外擔憂。

