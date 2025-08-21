自由電子報
健康網》藝人「右眼突看不見」 認識眼中風

2025/08/21 20:34

近期有名人自稱「右眼看不見」，引發眼中風之討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前有藝人稱自己「突然看不見」，引發俗稱眼中風的「視網膜靜脈阻塞」等眼疾的相關討論。中華民國愛盲協會表示，視網膜靜脈阻塞（RVO）是一種視網膜血管病變，如果不治療會損害視力或失明。發生時的主要症狀有：無疼痛感的單側視力突然喪失；視網膜靜脈擴張並扭曲；四個象限都出現瀰漫性視網膜出血。

中華民國愛盲協會在官網說明，視網膜靜脈阻塞（RVO）是一種視網膜血管病變，如果不治療會損害視力或失明。這種疾病是繼糖尿病引起之視網膜病變後，第二常見的視網膜血管病變，最常發生於 65 歲以上患者。

負責供應視網膜養分的，有兩個不同的循環系統：視網膜血管系統，以及脈絡膜血管系統。如果某一條視網膜靜脈形成血栓，就會發生 RVO，造成血管內壓力升高，導致血管壁受損。血管內的積液滲出，而引起黃斑部水腫。

依據血流阻塞的部位，可以將 RVO分成幾類：如果中央靜脈阻塞，就會發生中央視網膜靜脈阻塞（CRVO）；如果分支靜脈阻塞，就會發生分支視網膜靜脈阻塞（BRVO）。

眼球內部的血液循環分為：

●動脈循環：負責滋養視網膜的血管源自眼動脈，也就是視網膜血管系統和脈絡膜血管系統。

●靜脈循環：流出視網膜的血管為中央視網膜靜脈。

中央視網膜靜脈阻塞 （CRVO） 最常見的原因，是中央視網膜靜脈形成血栓，而導致阻塞。CRVO 會造成血管內靜脈壓升高，引起出血、水腫和棉絮狀斑。由於阻塞部位為中央靜脈，因此大部分的視網膜通常都會受到影響，患者單側視力往往會突然喪失，但不會疼痛。通常所有象限中都可觀察到擴張、扭曲的靜脈，以及視神經盤水腫。

主要特徵包括：

●無疼痛感的單側視力突然喪失。

●視網膜靜脈擴張並扭曲。

●四個象限都出現瀰漫性視網膜出血。

其他特徵包括：

●視神經盤水腫。

●黃斑部水腫。

●黃斑部下視網膜積液。

●棉絮狀斑。

●微血管無血流灌注。

●虹膜或視網膜新生血管。

●血管新生型青光眼。

●嚴重時會導致滲漏性視網膜剝離。

分支視網膜靜脈阻塞（BRVO）的發生率為中央視網膜靜脈阻塞（CRVO）的4倍，通常好發於動靜脈交叉處。如果源自中央靜脈的小靜脈分支發生阻塞，就會造成BRVO。BRVO只有受阻之靜脈流經的視網膜部位會受到影響，因此視力喪失的速度不如CRVO突然。

患者通常會出現不會疼痛的視力突然減退 （通常為暫時性）、視力模糊或視野缺損。可使用螢光血管攝影，將CRVO和BRVO進一步細分為缺血性 （無血流灌注） 或非缺血性 （有血流灌注） 視網膜靜脈阻塞。

主要特徵包括：

●無疼痛感的視力突然減退；或出現視野缺損。

●分支視網膜靜脈阻塞部位周圍，發生視網膜出血 （通常呈楔形）。

●棉絮狀斑。

部分 BRVO 患者出現的相關特徵包括：

●黃斑部水腫。

●黃斑部下視網膜積液。

●視網膜出現血管新生。

●玻璃體出血。

●視網膜靜脈擴張並扭曲。

●靜脈與靜脈間出現視網膜旁支血管。

●血管遮蔽。

●脂質滲出物。

●微血管出現變化。

發生缺血性視網膜靜脈阻塞的患眼。這種視網膜靜脈阻塞使血液無法進入視網膜，所以比較急性。因此，缺血性視網膜靜脈阻塞會引起比較嚴重的視力喪失，而且預後通常較差，有 90% 的患者視力 ≤ 0.1，所造成的重大損害通常也是不可逆的。

如果螢光血管攝影發現，微血管無血流灌注的區域小於 10 個視神經盤面積，就屬於非缺血性視網膜靜脈阻塞。這種視網膜靜脈阻塞預後較佳，約有60%的患者視力可 > 0.67。不過從非缺血性視網膜靜脈阻塞的自然病程來看，約有 16% 的患者會在 4 個月內進展為缺血性視網膜靜脈阻塞。　

