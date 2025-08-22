健康網》骨齡超前≠性早熟 醫剖析超前5因子

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成說明，骨齡超前並不就等於小朋友就有性早熟；示意圖。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕發現骨齡超前就等於有性早熟嗎？對此，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成說明，雖然性早熟一定會有骨齡超前的狀況，但骨齡超前並不就等於小朋友有性早熟，也可能是營養太好、家族遺傳、內分泌疾病、外來影響所導致骨齡超前，因此骨齡超前只是個提醒，不代表有性早熟，更不代表長不高。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」表示，性早熟的關鍵在於年齡，女生的第二性徵，若早於8歲就開始出現；男生的第二性徵若早於9歲就開始出現，如果在這些年齡前，孩子就有了胸部發育、睪丸變大、陰毛出現等身體明顯的第二性徵變化，才是臨床上所擔心的「性早熟」，反而不是靠骨齡檢查的結果來決定的。

陳奕成指出，來評估骨齡的工具，主要是參考一套標準化的「左手X光圖譜」。簡單說，就是拿孩子的左手X光片，去比對圖譜上的標準骨頭成熟度。因為是「比對」，結果當然不會百分之百符合小朋友的年齡。一般來說，如果骨齡跟實際年齡差正負1歲，通常都是正常的，可以再觀察看看。但如果骨齡跟實際年齡差了2歲以上，那就真的需要進一步檢查和追蹤。

骨齡超前原因

●營養太好：也就是營養過剩、肥胖！

●家族遺傳：爸媽自己小時候發育就比較快。

●內分泌疾病：例如甲狀腺、腎上腺等異常。

●外來影響：接觸到環境荷爾蒙或某些藥物。

