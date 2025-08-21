健康網》改善慢性關節痛 醫：4狀況適合增生療法

潤生復健科診所院長王竣平表示，PRP治療後仍需搭配日常保養；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性關節或肌腱疼痛不一定需要開刀，當傳統復健或止痛藥效果有限時，PRP（血小板濃縮增生治療）成為新的選擇。潤生復健科診所院長王竣平表示，PRP利用自身血液提取高濃度血小板，含豐富生長因子，可促進組織修復、抑制發炎，透過精準注射到受損部位，加速改善疼痛與功能。不過，治療後仍需搭配日常保養，如適度休息、熱敷伸展、避免過度負重，才能達到最佳效果。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享，慢性關節或肌腱疼痛的有以下的症狀：

●揉一揉手腕還是會痠痛。

●起床第一步腳底像踩刀片。

●換個姿勢就覺得肩膀被卡住。

●關節反覆腫、活動越來越僵。

王竣平說明，這些常見的「慢性肌腱與關節退化」症狀，很多時候X光、核磁共振都看不出什麼大問題，但就是反覆發作、好不了。像這樣的疼痛，當傳統復健和藥物止痛效果有限時，PRP（血小板濃縮增生治療）是可以考慮的選項之一。

潤生復健科診所院長王竣平分享，慢性關節或肌腱疼痛的症狀，反覆發作、好不了；情境照。（圖取自freepik）

4狀況適合考慮PRP

1.跑步跳躍造成的足底筋膜炎、髕腱發炎。

2.反覆提重物後的媽媽手、網球肘。

3.退化性關節炎、走一走就卡卡的膝蓋。

4.五十肩或鈣化性肌腱炎，已復健數月仍無明顯改善者。

王竣平表示，PRP是利用自己的血液，離心後提取出高濃度的血小板，這些血小板中含有豐富的生長因子，能幫助組織修復、抑制發炎、促進再生。透過超音波導引注射，我們可以更準確地將這些修復因子打入受損的肌腱或關節部位，加速修復、降低疼痛。

王竣平補充，但就算接受了PRP治療，也不是「打完就沒事」，日常保養更關鍵：

●不要硬撐運動：慢性拉扯會讓治療效果打折。

●熱敷＋伸展訓練：放鬆肌肉、增加血流。

●避免止痛消炎藥濫用：可能會抑制修復反應。

●調整日常負重習慣：減少關節長期擠壓與過度代償。

