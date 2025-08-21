健康網》別名不同又全叫芝麻葉 營養師：護眼聖品

營養師林世航指出，韓國料理裡的韓國芝麻葉（白紫蘇）屬唇形科紫蘇屬，帶特殊香氣，常搭配烤肉食用或榨油。（圖取自好食課網站）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常料理中常見的「芝麻」與「芝麻葉」及韓式所稱的「芝麻葉」，其實是3種不同的植物。營養師林世航指出，香油或飯上撒的「芝麻」為胡麻科植物，種子含油量高，主要用於榨油或直接食用。西式料理中常見的芝麻葉（又稱火箭菜）屬十字花科，帶有微辛辣與苦味，多用於沙拉或義大利麵點綴。韓國料理裡的韓國芝麻葉（白紫蘇）屬唇形科紫蘇屬，帶特殊香氣，常搭配烤肉食用或榨油。雖同稱「芝麻葉」，3者在科屬、來源及用途上皆完全不同。

營養師高敏敏曾於臉書粉專指出，芝麻葉不只是料理的點綴，也富含護眼營養！每100克芝麻葉含有約 3.6 毫克葉黃素與玉米黃素，能存留在眼睛黃斑部，幫助過濾藍光、保護視網膜細胞，減少自由基傷害。

請繼續往下閱讀...

芝麻品種、英文學名與分布

林世航於臉書專頁「好食課」及網站發文分享，芝麻又稱為胡麻，學名為Sesamum indicum，屬於胡麻科胡麻屬的植物，為一年生草本植物，主要分布在熱帶與亞熱帶地區，如：東南亞、非洲、中國。根據品種差異，有不同顏色的種皮和顆粒大小，像是白芝麻、黑芝麻與黃金芝麻等，台灣主要種植的品種為屬於黑芝麻的臺南1號。

芝麻特性與用途

由於芝麻的種子含油率將近50%，因此常作為榨油所用，像是香油、麻油等，也會直接食用種子，如：灑在飯上、芝麻糊等。

芝麻葉（arugula）

林世航於臉書專頁「好食課」及網站發文指出，芝麻葉又稱火箭菜，學名為Eruca sativa，屬於十字花科芝麻菜屬，為一年生草本植物。芝麻葉原產於歐洲，現今廣泛種植於歐洲、美洲與中東等地區。由於芝麻葉有一點點帶有芝麻味，所以在台灣就稱為芝麻葉，目前超市與菜市場可以找到的芝麻葉，主要有「圓葉芝麻葉」與「裂葉芝麻葉」兩種。

營養師林世航指出，芝麻葉又稱火箭菜，屬於十字花科芝麻菜屬，為一年生草本植物。芝麻葉原產於歐洲，現今廣泛種植於歐洲、美洲與中東等地區。（圖取自好食課網站）

芝麻葉特性與用途

林世航提到，由於芝麻葉全株帶有特殊風味、微辛辣感與苦味，兩個品種的差異主要在風味，圓葉芝麻味道較為圓潤，芝麻味道較濃，而裂葉芝麻葉味道較「衝」，在料理上則是常將嫩葉加入生菜沙拉或放於義大利麵上作為點綴。

韓國芝麻葉（Korean perilla leaves）

林世航說明，韓國芝麻葉又稱白紫蘇，學名為Perilla frutescens，屬於唇形科紫蘇屬的植物，所以可以透過學名了解，韓國芝麻葉其實就是紫蘇。韓國芝麻葉與日本的大葉一樣，都是紫蘇葉這種植物的韓文為「깻잎」，意即芝麻（깨）的葉子（잎），為什麼與芝麻連上關係已不可考，但有可能「油用紫蘇」在日本稱為「荏胡麻」有關。因為韓文中白紫蘇就稱為芝麻葉。

所以台灣的韓國料理中就沿用芝麻葉名稱與用法，但實際上與芝麻、西方料理的芝麻葉是完全不一樣的植物。

韓國芝麻葉特性與用途

林世航補充，因為韓國芝麻葉帶有特殊風味，所以常常搭配烤肉食用以去除肉的腥味。而紫蘇的種子也是富含油脂，因此可以作為榨油之用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法