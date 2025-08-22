健康網》新手爸媽養小孩 醫：餵錯食物成醫院常客

出生率年年下滑，要養出好孩子，輔大醫院婦產科醫師呂彥鋒呼籲，新手爸媽別亂餵食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕出生率直直落，這些未來主人翁都被大家好好看顧著。輔大醫院婦產科醫師呂彥鋒特別針對新手爸媽，一再呼籲，「有些食物絕對不能給孩子碰，尤其是5歲以下幼兒，別給巧克力 」。

小孩勿碰食物 別太大意

呂彥鋒在「呂彥鋒醫師」臉書專頁上，列舉12歲以下小孩，別碰的食物：

●蜂蜜（1歲以下禁食）

蜂蜜雖然是天然好物，但一歲以下寶寶腸道發育不全，無法抵抗蜂蜜中可能藏有的「肉毒桿菌孢子」，即使加熱也無法去除風險。蜂蜜蛋糕、蜂蜜水都不建議給嬰兒食用。

●鹽巴、胡椒、辣椒（1歲以下避免）

嬰兒的味覺系統尚未成熟，腎臟也還在發育中，過鹹或過辣的調味會造成身體負擔。副食品建議使用天然食材原味，可搭配蔥、薑、蒜稍微提香，但不需過度調味。

●堅果、小蕃茄、果凍（5歲以下慎防噎食）

這三樣看似無害的零食，其實是噎食高風險食物！大小剛好、圓滑，好滑進氣管，往往讓孩子措手不及。尤其是果凍，曾在美國引發多起兒童噎死訴訟，被判賠高達美元5千萬元。若是真的要吃，也務必食物切碎、家長全程陪同。

●巧克力（5歲以下禁食）、咖啡（12歲以下禁喝）

這兩種都是「神經興奮劑」，含有可可鹼與咖啡因，會影響孩子的睡眠品質與神經系統發展。有些爸媽覺得巧克力能讓孩子開心，但過量反而會情緒波動、易怒、睡不好。

●生食（6歲以前最好不要）

包括生魚片、生雞蛋、生牛肉等都需避免，兒童免疫力較低，容易因寄生蟲或細菌感染而出現嘔吐、腹瀉等症狀。即使在日本，官方也建議生魚片應從6歲以上，且腸胃發育較穩定再嘗試。

台灣嬰兒出生率年年下降，根據內政部最新統計，今（2025）年5月全台出生人口僅8433人，再創新低，但這些天之驕子，絕大部分都被大家「惜命命」！

