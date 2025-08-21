自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》一起床就滑手機 醫：恐讓大腦當機

2025/08/21 09:55

研究顯示，睡醒立即使用手機正在悄悄摧毀我們的神經系統，引發現代人普遍的神經衰弱症狀；情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，睡醒立即使用手機正在悄悄摧毀我們的神經系統，引發現代人普遍的神經衰弱症狀；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人習慣在睜開眼的瞬間，伸手摸向手機，但陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，研究顯示，睡醒立即使用手機正在悄悄摧毀我們的神經系統，引發現代人普遍的神經衰弱症狀，即使是晨起使用也會影響下一個睡眠週期。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，睡醒後的大腦就像剛從深度休眠中甦醒的電腦，需要時間緩慢開機啟動。此時突然接收手機的大量資訊，會讓前額葉皮質瞬間過載！神經科學研究發現，晨起立即使用手機的人，皮質醇（壓力荷爾蒙）分泌量比正常人高出23%，導致一整天都處於高度緊張狀態。許多人發現自己越來越容易焦慮、煩躁，甚至出現莫名的恐慌感，這正是大腦長期承受過度刺激的警訊。

謝炳賢提到，手機中的社群媒體、遊戲、新聞推送都經過精心設計，能夠快速刺激多巴胺分泌，產生短暫的愉悅感。然而晨起立即接受這種強烈刺激，會讓多巴胺受體變得越來越不敏感！研究顯示，有晨起滑手機習慣的人，出現憂鬱症狀的機率比一般人高出41%。當大腦習慣了手機帶來的強烈刺激後，日常生活中的小確幸就變得索然無味，工作缺乏動力，對人際關係也失去興趣。

謝炳賢說，晨起使用手機會訓練大腦習慣「多工處理」和「快速切換」，但這種看似效率的行為，實際上正在破壞我們的專注能力。許多人發現自己越來越容易分心、健忘，工作效率低落，這正是注意力分散症候群的典型表現。

