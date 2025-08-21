健康網》開學日近腸病毒重症增！ 醫揭防範3招 洗手是關鍵

疾管署公布新增2例新生兒腸病毒重症，引發家長焦慮。婦產科醫師蘇怡寧表示，對於高傳染力的病毒，預防沒有捷徑，就是勤洗手、環境清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開學日近了，衛福部疾管署公布新增2例新生兒腸病毒重症，引發不少家長焦慮。一位家長向婦產科醫師蘇怡寧詢問伊科病毒的傳染途徑，以及預防措施。他表示，腸病毒的傳染方式，包含飛沫傳染、接觸傳染、糞口傳染，預防方法就是勤洗手，若家裡有人出現發燒、咳嗽、拉肚子等症狀，必須盡量與新生兒保持距離。

疾管署公布新增2例新生兒腸病毒重症，分別為中部出生8天男嬰及南部出生5天女嬰，均感染伊科病毒11型，2人母親產前均有疑似症狀，不排除是家戶內感染，現都在加護病房治療中，提醒發病5天內是轉重症的高風險期，並藉此提醒家長注意。

家中有幼兒的父母，看到這樣的新聞特別焦慮，並向蘇怡寧提問伊科病毒的病程，與疫苗問題。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，基本上這裡提到的伊科病毒（Echovirus），屬於Enterovirus B群，所以也是「腸病毒」的一種，臨床上常見的腸病毒包括EV71，柯薩奇病毒（Coxsackie A/B），還有伊科病毒（Echovirus）等。

腸病毒的傳染方式

蘇怡寧接著說，這些腸病毒的傳染方式都很類似，通常會有以下3種方式：

1.飛沫傳染，透過咳嗽、打噴嚏等。

2.接觸傳染，接觸病人的分泌物、玩具、門把等，被污染的物品等。

3.糞口傳染，接觸患者糞便，或被污染的手、食物、水。

蘇怡寧提醒，家庭成員之間，或是小孩在學校，或托嬰中心等，都非常容易互相傳染，潛伏期一般大約3–7天。臨床表現包括：類似一般感冒症狀，包括發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等；腸胃道症狀，像是腹痛、嘔吐、腹瀉等；皮疹，類似麻疹或玫瑰疹；比較嚴重的情況，如腦膜炎、腦炎、心肌炎、敗血症等。他特別警告，尤其在新生兒特別危險。

蘇怡寧表示，要注意的是，目前台灣市面上的腸病毒疫苗，僅針對EV71有保護效果，對伊科病毒，還有柯薩奇病毒，並沒有交叉保護。簡單說就是，對於71型之外的腸病毒，目前並沒有廣效的腸病毒疫苗可施打。而且腸病毒71型疫苗，在台灣目前是2個月大以上才能開始接種，新生兒目前也無法施打。

如何預防腸病毒？

蘇怡寧強調，沒有捷徑，就是勤洗手、環境清潔，和避免跟其他不相干人等接觸。一旦家裡有人出現發燒、咳嗽、拉肚子等症狀，必須盡量與新生兒保持距離，一定要隔離。對於這種高傳染力的病毒，真的沒有捷徑。

