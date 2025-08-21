自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》開學日近腸病毒重症增！ 醫揭防範3招 洗手是關鍵

2025/08/21 09:36

疾管署公布新增2例新生兒腸病毒重症，引發家長焦慮。婦產科醫師蘇怡寧表示，對於高傳染力的病毒，預防沒有捷徑，就是勤洗手、環境清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

疾管署公布新增2例新生兒腸病毒重症，引發家長焦慮。婦產科醫師蘇怡寧表示，對於高傳染力的病毒，預防沒有捷徑，就是勤洗手、環境清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學日近了，衛福部疾管署公布新增2例新生兒腸病毒重症，引發不少家長焦慮。一位家長向婦產科醫師蘇怡寧詢問伊科病毒的傳染途徑，以及預防措施。他表示，腸病毒的傳染方式，包含飛沫傳染、接觸傳染、糞口傳染，預防方法就是勤洗手，若家裡有人出現發燒、咳嗽、拉肚子等症狀，必須盡量與新生兒保持距離。

疾管署公布新增2例新生兒腸病毒重症，分別為中部出生8天男嬰及南部出生5天女嬰，均感染伊科病毒11型，2人母親產前均有疑似症狀，不排除是家戶內感染，現都在加護病房治療中，提醒發病5天內是轉重症的高風險期，並藉此提醒家長注意。

家中有幼兒的父母，看到這樣的新聞特別焦慮，並向蘇怡寧提問伊科病毒的病程，與疫苗問題。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，基本上這裡提到的伊科病毒（Echovirus），屬於Enterovirus B群，所以也是「腸病毒」的一種，臨床上常見的腸病毒包括EV71，柯薩奇病毒（Coxsackie A/B），還有伊科病毒（Echovirus）等。

腸病毒的傳染方式

蘇怡寧接著說，這些腸病毒的傳染方式都很類似，通常會有以下3種方式：

1.飛沫傳染，透過咳嗽、打噴嚏等。

2.接觸傳染，接觸病人的分泌物、玩具、門把等，被污染的物品等。

3.糞口傳染，接觸患者糞便，或被污染的手、食物、水。

蘇怡寧提醒，家庭成員之間，或是小孩在學校，或托嬰中心等，都非常容易互相傳染，潛伏期一般大約3–7天。臨床表現包括：類似一般感冒症狀，包括發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等；腸胃道症狀，像是腹痛、嘔吐、腹瀉等；皮疹，類似麻疹或玫瑰疹；比較嚴重的情況，如腦膜炎、腦炎、心肌炎、敗血症等。他特別警告，尤其在新生兒特別危險。

蘇怡寧表示，要注意的是，目前台灣市面上的腸病毒疫苗，僅針對EV71有保護效果，對伊科病毒，還有柯薩奇病毒，並沒有交叉保護。簡單說就是，對於71型之外的腸病毒，目前並沒有廣效的腸病毒疫苗可施打。而且腸病毒71型疫苗，在台灣目前是2個月大以上才能開始接種，新生兒目前也無法施打。

如何預防腸病毒？

蘇怡寧強調，沒有捷徑，就是勤洗手、環境清潔，和避免跟其他不相干人等接觸。一旦家裡有人出現發燒、咳嗽、拉肚子等症狀，必須盡量與新生兒保持距離，一定要隔離。對於這種高傳染力的病毒，真的沒有捷徑。

相關新聞請見

新增2例新生兒腸病毒重症 母親產前都有疑似症狀

健康網》家有新生兒注意！腸病毒伊科病毒11型襲 勤洗手保健康

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中