健康網》升糖最快5地雷食物 你也愛嗎？ 第1名超意外

營養師李婉萍表示，升糖最快的5大食物，第1個就是看起來清淡的白吐司，其實它是精緻澱粉代表食物之一，若再配上果醬，吃完升糖超快速；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭下，現代人對於血糖問題較之以往更為重視，飲食也小心翼翼，深怕一個不注意就吃錯，血糖狂飆不受控。營養師李婉萍表示，升糖最快的5大地雷食物，既不是白飯，也不是麵條，而是白吐司、早餐麥片、水果乾、水果優格飲、剉冰，日常飲食想要控好糖，記得千萬不要碰。

李婉萍於臉書專頁「李婉萍營養師」發影音指出，想要穩糖、控制體重，建議避開以下5種食物，以免血糖一不小心就破表：

●第1個是白吐司：白吐司看起來清淡無害，但其實它是精緻澱粉的代表食物之一，若再配上糖份超高的果醬，吃完升糖超快速。

●第2個是早餐麥片：早餐麥片聽起來是不是讓人超安心？錯！若仔細看成分就會發現，它裡面添加了許多糖份，可說是糖份食物大地雷。

●第3個是水果乾：你以為水果乾是健康小點心？其實它可說是超濃縮的果糖，一小把的熱量就超過100大卡，比新鮮水果升糖更快。

●第4個是水果優格飲：優格飲看起來清爽無害又解膩，讓人以為很健康，但其實它的含糖量居然比可樂還要高，一瓶喝下去，血糖立刻破表。

●第5個是剉冰：天氣一熱經常想吃個消暑剉冰美食，但它就是糖水+澱粉的升糖地雷大魔王之一，建議大家選配料的時候，選擇愛玉或仙草，有助降低碳水的攝取量。

此外，李婉萍也曾於臉書發文提及，糖友與減重者常以為只要完全不吃澱粉，血糖和體重就能高枕無憂，但其實澱粉若攝取太少，也會讓血糖不穩。如何聰明選澱粉種類？建議挑選纖維量多的不精緻澱粉，如糙米飯、五穀米，以及原型的全穀雜糧類食材，如地瓜、馬鈴薯、山藥、南瓜等。至於大家愛吃的麵條、吐司、麵包、饅頭、蘿蔔糕、蘇打餅乾等，因為都有經過加工程序，所以非常不建議糖友和減重者吃。

營養師李婉萍說，天氣一熱經常想吃剉冰消暑，但它其實是糖水+澱粉的升糖地雷食物之一，建議配料選擇愛玉或仙草，有助降低碳水的攝取量。（資料照）

