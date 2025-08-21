健康網》醫教看GG硬度！豆腐、小黃瓜 雄風大不同

泌尿科醫師施冠偉列出勃起硬度4指標：豆腐、去皮香蕉、帶皮香蕉、小黃瓜；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「弟弟」硬挺程度幾乎是所有男人最關心的問題！泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生─泌尿科施冠偉醫師」發文教民眾看勃起硬度指數（EHS），分為以下4個等級，從豆腐一路到小黃瓜，是男性健康的重要指標。

勃起硬度指數 2情況恐心血管出事

●豆腐或蒟蒻：極軟，幾乎無法進行性行為。

●去皮香蕉：偏軟，差強人意。

●帶皮香蕉：偏硬，可以但不夠理想。

●小黃瓜：理想硬度，堅挺有力，自信十足。

施冠偉指出，若長期停留在豆腐、蒟蒻或去皮香蕉階段，除了性生活品質受影響，更可能是血管健康亮紅燈的警訊，甚至與心臟病、糖尿病有關。

施冠偉進一步指出，如果長期不舉、不硬也可能患有勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）障礙，罹病原因有很多，包括心理、神經、血管、荷爾蒙和生活方式等不同面向：

●心因性：與伴侶關係氣氛緊張、壓力過大、焦慮憂鬱、心理創傷、擔心表現不佳等性慾低落，年輕人最為明顯。

●器官性：血管性的問題，在中老年人或是代謝症候群患者中容易發生；陰莖海綿體血管阻塞，造成勃起困難，三高患者常常為勃起功能障礙的常見共病之一。

改善勃起障礙5重點

●有氧運動：促進心血管健康、降低焦慮和壓力，有助於改善勃起功能，提升身體健康和性功能。

●控制體重：促進心血管健康。

●戒菸酒：它們會影響勃起功能，減少或戒除這些不良習慣，有助於改善性功能。

●減少壓力：保持好心情。

●保持均衡飲食：多多攝取健康豐富的穀類蔬果，減少精製澱粉、醣類攝取。

施冠偉提到，勃起功能障礙的治療方式從藥物、手術、震波治療到再生醫療都有，以下的療程都是需要經過醫師評估：

●藥物協助：包含短效威而鋼（Viagra）、樂威壯（Levitra）及長效犀利士（Cialis）。

施冠偉分享，有國外文獻指出，在服用樂威壯15分鐘之後，就有勃起反應；若是想循序漸進安排一場約會慢慢來，犀利士非常適合；想天天服用也有5毫克的劑型，每日服用1錠，感覺對了，也就硬了。

●人工陰莖：將人工的海綿體置入陰莖內。

●低能量體外震波治療（Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy, LI-ESWT）：用外部震波刺激血管生長、增加陰莖回流。

