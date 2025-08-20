自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》下班易對孩子爆氣 心理師：4招讓大腦快降溫

2025/08/20 18:41

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，避免情緒爆炸，應設定緩衝區、告訴孩子自己的需求、不做太多需要判斷的事、睡前做大腦降溫儀式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，避免情緒爆炸，應設定緩衝區、告訴孩子自己的需求、不做太多需要判斷的事、睡前做大腦降溫儀式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕下班回到家，就看到孩子跑來跑去、講個不停，你表面點頭，但其實腦袋已經斷線，心裡只想：「可不可以先讓我靜一下？」結果孩子多問兩句，你就忍不住回得很大聲。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，那不是你不夠愛孩子，也不是控制不了情緒，只是你的大腦太累了。避免情緒爆炸，應設定緩衝區、告訴孩子自己的需求、不做太多需要判斷的事、睡前做大腦降溫儀式。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，科學研究發現，大腦的前額葉掌管注意力、情緒調節與決策的區域，在長時間工作後會進入一種「超載狀態」。就像手機一直開著導航與多個App，電量會快速耗盡，大腦也是。

黃閎新說明，當你整天都在專注處理任務、應付人際溝通或壓力情境，大腦會消耗大量葡萄糖，並釋放一種叫做「麩胺酸」的神經傳導物質。麩胺酸過多會讓神經無法放鬆，導致判斷力變差、情緒浮躁，這就是「認知疲勞」。更麻煩的是，這些廢物只能在睡覺時透過腦部清除系統慢慢代謝。所以你會覺得很餓、很想睡、連對孩子都提不起勁，甚至講錯話或心煩氣躁。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，麩胺酸過多會讓神經無法放鬆，導致判斷力變差、情緒浮躁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，麩胺酸過多會讓神經無法放鬆，導致判斷力變差、情緒浮躁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

下班回家不爆炸的4招

下班前設定緩衝區：不是一進門就開始顧小孩，而是提前10分鐘坐下、喝水，讓自己從工作模式切換成家人模式。

明確告訴孩子「我現在需要一點安靜」：可以這樣說：「媽媽想坐一下，你可以先去玩一會，等一下我來找你。」

晚上不要做太多需要「判斷」的事：不用逼自己馬上決定報名什麼課，或立刻回應學校訊息。先睡一覺，明天再處理也沒關係。

睡前做大腦降溫儀式：洗澡放慢節奏、睡前10分鐘不滑手機、閉眼深呼吸5下，讓神經真正「關機」。

黃閎新提醒，請對那個在沙發上快睡著、還努力撐住的自己說一聲：你真的很努力了，夠好了。不是你不夠好，是你的大腦今天真的很盡力了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中