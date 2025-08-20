健康網》下班易對孩子爆氣 心理師：4招讓大腦快降溫

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，避免情緒爆炸，應設定緩衝區、告訴孩子自己的需求、不做太多需要判斷的事、睡前做大腦降溫儀式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕下班回到家，就看到孩子跑來跑去、講個不停，你表面點頭，但其實腦袋已經斷線，心裡只想：「可不可以先讓我靜一下？」結果孩子多問兩句，你就忍不住回得很大聲。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，那不是你不夠愛孩子，也不是控制不了情緒，只是你的大腦太累了。避免情緒爆炸，應設定緩衝區、告訴孩子自己的需求、不做太多需要判斷的事、睡前做大腦降溫儀式。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」提到，科學研究發現，大腦的前額葉掌管注意力、情緒調節與決策的區域，在長時間工作後會進入一種「超載狀態」。就像手機一直開著導航與多個App，電量會快速耗盡，大腦也是。

黃閎新說明，當你整天都在專注處理任務、應付人際溝通或壓力情境，大腦會消耗大量葡萄糖，並釋放一種叫做「麩胺酸」的神經傳導物質。麩胺酸過多會讓神經無法放鬆，導致判斷力變差、情緒浮躁，這就是「認知疲勞」。更麻煩的是，這些廢物只能在睡覺時透過腦部清除系統慢慢代謝。所以你會覺得很餓、很想睡、連對孩子都提不起勁，甚至講錯話或心煩氣躁。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新提到，麩胺酸過多會讓神經無法放鬆，導致判斷力變差、情緒浮躁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

下班回家不爆炸的4招

●下班前設定緩衝區：不是一進門就開始顧小孩，而是提前10分鐘坐下、喝水，讓自己從工作模式切換成家人模式。

●明確告訴孩子「我現在需要一點安靜」：可以這樣說：「媽媽想坐一下，你可以先去玩一會，等一下我來找你。」

●晚上不要做太多需要「判斷」的事：不用逼自己馬上決定報名什麼課，或立刻回應學校訊息。先睡一覺，明天再處理也沒關係。

●睡前做大腦降溫儀式：洗澡放慢節奏、睡前10分鐘不滑手機、閉眼深呼吸5下，讓神經真正「關機」。

黃閎新提醒，請對那個在沙發上快睡著、還努力撐住的自己說一聲：你真的很努力了，夠好了。不是你不夠好，是你的大腦今天真的很盡力了。

