健康網》研究：久坐基因恐害血管 醫：多動改寫命運

研究表明，久坐基因風險越高的人，每天坐著不動的時間比常人多出30分鐘，且心血管疾病風險平均高出20%；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作壓力大，久坐已是常態，長期下來恐影響健康。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄表示，久坐不只是文明病，也可能是基因病。國外有研究指出，久坐基因風險越高的人，每天坐著不動的時間比常人多出30分鐘，且心血管疾病風險平均高出20%。

吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文指出，久坐行為（Sedentary behaviour）泛指清醒狀態下，消耗能量小於1.5METs，並處於坐姿、躺姿或斜躺姿勢的活動。現代人清醒時間中有超過60%處於久坐狀態，在休閒時間看螢幕（LST）是最常見的久坐方式，尤其下班後看電視、滑手機等，是最常見的久坐行為。

研究：有久坐基因更易得心血管疾病

吳易澄也分享，久坐不只是壞習慣，還可能是來自「祖先基因」的安排。芬蘭與挪威的研究人員利用超過33萬人基因資料，開發出一種「多基因風險分數（PGS）」，用來代表一個人有多高的「久坐傾向」，然後追蹤這些人是否更容易罹患高血壓、心肌梗塞（缺血性心臟病）、中風（腦血管疾病）等心血管疾病。

研究發現，基因風險越高的人，每天久坐時間多出30分鐘，心血管疾病風險平均高出20%。例如：高血壓風險上升35%、心肌梗塞風險增加26%、中風風險提高19%。此項研究結果在芬蘭和挪威都一致，證實有「跨族群」的穩定性，亦即不動、運動少，導致心臟病。

DNA非罹病唯一關鍵 不愛動才是

吳易澄說，高基因風險者不只是坐比較久，他們的每週運動量（用 MET 計算）也比較低。換句話說，這些人並非因基因直接得病，而是因為不愛動，才導致疾病風險上升。

過去的演化史上，節省能量是有利的（以前打獵完要保存體力）。但到了現在這個「可以一直坐著滑手機」的時代，這些基因反而變成健康殺手，形成「演化錯配」（Evolutionary mismatch）。

對此，吳易澄也強調，即使有久坐的基因，並不代表命中註定得病。多動一點、少坐一點，就能改寫健康命運。他列出幾個有效的健康策略，包括：及早找出高風險族群、設計客製化的運動介入、改變環境，設計自然「逼自己動起來」的生活方式、社交型運動活動+激勵機制會更有效。

