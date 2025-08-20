冷氣總是吹過頭？早晨喉嚨痛、身體軟趴趴 專家4招預防

日專家提醒，冷氣吹整晚易造成喉嚨乾痛、身體無力，可透過4種方式獲得改善。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕不少人夏天習慣整晚吹冷氣，但早晨醒來卻出現喉嚨乾痛、全身疲倦無力，這往往是因為冷氣房空氣乾燥、機上長時間讓身體受寒所導致。對此，日本專家提醒，若身體已出現不適，可透過「穿著可排汗長袖衣褲、調整溫度、更換清潔冷氣濾網、提高室內濕度」等4招方法來改善。

根據日媒《otonanswer》報導，睡眠健康指導師山本智子指出，夏天若開整晚的冷氣，稍有不注意就可能換來喉嚨不適或全身無力。山本透露，冷氣造成的乾燥環境，很容易讓人體喉嚨乾澀甚至刺痛；且濾網長期未清，積聚的灰塵、黴菌便會隨氣流擴散，引發更多過敏問題。至於有許多人習慣將冷氣溫度調得很低，甚至讓冷風直吹身體，這可能擾亂自律神經，導致頭痛、暈眩與倦怠感等症狀。

對此，為避免吹整晚冷氣對身體造成的負擔，山本提出4大建議：

1.溫度設定相當關鍵，夏季若完全不開冷氣，反而可能增加熱中暑風險，因此建議室溫維持在26至28度之間最為理想。

2.濕度控制同樣重要，建議保持室內濕度約50%至60%，能有效減少乾燥以及對呼吸道的不適。

3.睡眠時建議穿著可排汗的長袖長褲，或是將身體覆蓋毛巾被或薄被，以避免冷風直吹身體。

4.定時清潔空調，黴菌和灰塵會積聚在空調濾網上，否則在開機時，這些灰塵和黴菌就會囤積在室內，從而可能引發過敏反應。

山本也強調，夏季若完全不開冷氣入睡，反而可能導致更嚴重的熱中暑。因為白天牆壁與天花板累積大量熱能，夜晚再釋放輻射熱，使得室內溫度持續攀升，加上熟睡時無法及時補充水分，極易引發脫水與不適。因此，山本也提醒，別為了省電硬撐著不用冷氣，只要搭配適當方式調整，就能兼顧涼爽與健康。

