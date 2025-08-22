自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》你是哪種體質？ 中醫揭9大類型 教你養生防疾病

2025/08/22 13:00

中醫師許詠棠指出，氣虛的人，適合太極、散步等緩和運動，促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師許詠棠指出，氣虛的人，適合太極、散步等緩和運動，促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾到中醫診所求診時，常聽到中醫師會說「你的體質不好，是冷底，要調補一下」，應該如何理解自己的體質呢？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，中醫有9大常見體質，從體質下手可以找到適合自己的養生方式，由於體質不是固定不變，會隨年齡、生活方式、環境而改變。

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，民眾常聽到關於體質的說法，例如，「你火氣好大，口臭又口破，體質燥熱，不能吃補」、「你一定就是過敏體質，皮膚才容易癢」等，因此，引發民眾好奇自己屬什麼體質。

許詠棠說明，在中醫理論中，體質是先天遺傳與後天生活習慣共同作用下，形成的身體狀態與特點。它影響著你對環境的適應、對疾病的敏感程度，以及恢復健康的速度。她歸納中醫的9大常見體質：

●平和質 – 氣血充足、體態勻稱精神佳，屬健康體質。

●氣虛質 – 易疲倦、氣短、自汗、免疫力低。

●陽虛質 – 怕冷、手腳冰涼、喜熱飲。

●陰虛質 – 容易口乾、手心熱、怕熱、睡眠淺。

●痰濕質 – 體型偏胖、四肢沉重、舌苔厚膩。

●濕熱質 – 易長痘、口苦、身體黏膩。

●血瘀質 – 容易刺痛、皮膚暗沉、瘀斑多。

●氣鬱質 – 情緒敏感、悶悶不樂、常歎氣。

●特稟質 – 過敏體質，如鼻過敏、蕁麻疹、哮喘。

許詠棠接著說，了解自己的體質，才能找到最適合自己的養生方式找到最適合自己的養生方式，提高預防疾病的能力，讓調理身體與治療更精準有效。

體質調養原則

許詠棠強調，中醫作體質調養有4原則，可提供民眾參考：

1.飲食對症。陰虛的人，多吃滋陰食材（百合、銀耳）；陽虛的人，多用溫補（羊肉、薑）。

2.適合自己的運動。氣虛的人，適合太極、散步等緩和運動；濕熱的人，可以多從事快走、游泳等運動，促進排汗。

3.情志調適。保持心情舒暢，減少壓力影響免疫。尤其氣鬱體質的病人更要學會放鬆。

4.作息規律。充足睡眠，幫助氣血生成與臟腑修復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中