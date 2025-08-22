健康網》你是哪種體質？ 中醫揭9大類型 教你養生防疾病

中醫師許詠棠指出，氣虛的人，適合太極、散步等緩和運動，促進健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾到中醫診所求診時，常聽到中醫師會說「你的體質不好，是冷底，要調補一下」，應該如何理解自己的體質呢？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，中醫有9大常見體質，從體質下手可以找到適合自己的養生方式，由於體質不是固定不變，會隨年齡、生活方式、環境而改變。

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，民眾常聽到關於體質的說法，例如，「你火氣好大，口臭又口破，體質燥熱，不能吃補」、「你一定就是過敏體質，皮膚才容易癢」等，因此，引發民眾好奇自己屬什麼體質。

許詠棠說明，在中醫理論中，體質是先天遺傳與後天生活習慣共同作用下，形成的身體狀態與特點。它影響著你對環境的適應、對疾病的敏感程度，以及恢復健康的速度。她歸納中醫的9大常見體質：

●平和質 – 氣血充足、體態勻稱精神佳，屬健康體質。

●氣虛質 – 易疲倦、氣短、自汗、免疫力低。

●陽虛質 – 怕冷、手腳冰涼、喜熱飲。

●陰虛質 – 容易口乾、手心熱、怕熱、睡眠淺。

●痰濕質 – 體型偏胖、四肢沉重、舌苔厚膩。

●濕熱質 – 易長痘、口苦、身體黏膩。

●血瘀質 – 容易刺痛、皮膚暗沉、瘀斑多。

●氣鬱質 – 情緒敏感、悶悶不樂、常歎氣。

●特稟質 – 過敏體質，如鼻過敏、蕁麻疹、哮喘。

許詠棠接著說，了解自己的體質，才能找到最適合自己的養生方式找到最適合自己的養生方式，提高預防疾病的能力，讓調理身體與治療更精準有效。

體質調養原則

許詠棠強調，中醫作體質調養有4原則，可提供民眾參考：

1.飲食對症。陰虛的人，多吃滋陰食材（百合、銀耳）；陽虛的人，多用溫補（羊肉、薑）。

2.適合自己的運動。氣虛的人，適合太極、散步等緩和運動；濕熱的人，可以多從事快走、游泳等運動，促進排汗。

3.情志調適。保持心情舒暢，減少壓力影響免疫。尤其氣鬱體質的病人更要學會放鬆。

4.作息規律。充足睡眠，幫助氣血生成與臟腑修復。

