健康網》幼兒園開學後 急診壅塞！醫：品質怎可能好？

幼兒園開學後，再次發生急診壅塞潮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期急診壅塞潮再次發生，特別是兒科急診。兒童急診科醫師謝宗學直言，因為幼兒園在8月1日開學，幼童病患將會大幅增加。同時下降的將是「醫療品質」：「事情多到做不完，醫病關係怎麼好？」。並且總結，除非有執政者不顧選票限制民眾就醫自由或是大幅提高健保費，但在台灣不可能發生，「這是永遠無解的問題」。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」說明，7月下旬開始兒童急診來診人數顯著減少，那時和幾點資深同事閒聊，我們一致覺得八月開始來診人次會暴增，因為許多幼兒園8月1日開學，還有有新幼兒將入學。

果然，8月初開始，病人急速增加，呼吸道融合病毒（RSV）、流感、新冠、腸病毒病人量越來越多，特別是 RSV，年紀越小被感染時病程越嚴重，加上沒有特效藥只能用支持療法，許多需要住院治療甚至加護病房治療，住院天數比其他病毒感染長，造成病房壅塞，間接導致兒童急診留觀候床人數大增。

急診室照顧病人沒有所謂護病比限制，病人只要被送到急診就是要處理，病人再多能用的醫師護理師數量不會隨之增加，「除非是立即危及生命，其他醫療業務執行只能花時間等待，當事情多到做不完時，醫療品質怎麼可能好？醫病關係怎可能良善？」

另外謝宗學發現，各大急診室的 Google 評論，分數幾乎都是 3 分以下，留言絕大多數都是抱怨，抱怨醫師、護理師態度不佳、等待太久、沒有床位等負面言論，特別是人數越多的急診室抱怨越多。

謝宗學認為，解決辦法不是限制病人就醫自由就是提高醫護薪資增加人力，長年習慣就醫自由又享有便宜醫療，上述兩個方法在台灣皆不可能被執行。需求面無法減少、供給面無法增加，市場機制的運作下，品質只會逐漸走向崩壞，第一線人員流失，最後即使想要抱怨也找不到人抱怨，因為人員都跑光了。

最後謝宗學總結，除非有執政者不顧選票限制民眾就醫自由或是大幅提高健保費，但在台灣絕對不可能發生，所以這是永遠無解的問題。

