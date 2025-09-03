自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對顏色慢性病不來！營養師推4色食物 紅橙綠紫更健康

2025/09/03 09:30

營養師老辜指出，日常飲食攝取不同顏色蔬果，可帶來更好的抗氧化、抗發炎保護力，以及降低罹患慢性疾病風險等健康益處；示意圖。（圖取自freepik）

營養師老辜指出,日常飲食攝取不同顏色蔬果,可帶來更好的抗氧化、抗發炎保護力,以及降低罹患慢性疾病風險等健康益處;示意圖。(圖取自freepik)

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人越來越注重飲食健康，攝取多樣食材不僅是為了變換口味，也能均衡攝取各種營養素。對此，營養師老辜指出，日常飲食建議攝取各種不同顏色的蔬果，其實不只是為了排便順暢，而是能夠帶來額外的健康益處；包括：更好的抗氧化、抗發炎保護力，以及降低罹患慢性疾病的風險等。

多彩飲食富含植化素促健康

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，蔬果的鮮豔色彩，不僅豐富了這個世界，它們還是各種促進健康的植化素來源。這些珍貴的天然營養素，對於追求健康扮演了非常重要的角色。以下並以紅、橙、綠、紫等4色為例，說明這些顏色食材具有哪些營養素與作用：

紅色：如番茄、紅心芭樂的紅，部分來自茄紅素（Lycopene）。研究發現，茄紅素具有強大的抗氧化力，能幫助降低心血管疾病與特定癌症的風險。經過熱與油處理的番茄料理，甚至比生番茄更容易讓我們吸收茄紅素。

橙色：如紅蘿蔔、地瓜的顏色，來自β-胡蘿蔔素（Beta-carotene）。它是維生素A的前驅物，與眼睛健康和免疫力調節有關。大型綜合分析指出，日常以紅蘿蔔等食物攝取β-胡蘿蔔素，和多種慢性疾病風險皆呈現負相關。

營養師老辜表示，紅蘿蔔、地瓜的橙色來自β-胡蘿蔔素，它是維生素A的前驅物，也與眼睛健康、免疫力調節相關；示意圖。（圖取自freepik）

營養師老辜表示,紅蘿蔔、地瓜的橙色來自β-胡蘿蔔素,它是維生素A的前驅物,也與眼睛健康、免疫力調節相關;示意圖。(圖取自freepik)

綠色：如菠菜、羽衣甘藍等深綠葉蔬菜，富含葉綠素（Chlorophylls）。除了參與植物的光合作用，葉綠素在人體中也展現抗氧化、抗發炎及降低罹患癌症的潛力。綠色蔬菜同時還提供葉酸、鎂、鉀等重要營養素，也是均衡飲食中不可或缺的一群。

紫色：如茄子、紫高麗菜、藍莓等所具有的紫藍色，來自花青素（Anthocyanins）。這類植化素不僅能保護心血管、減少發炎，還與認知功能維持有關。日常多攝取紫色蔬果，有助於心血管與腦部的健康。

只重蔬果總量營養易不均

老辜進一步說明，經整理數篇近年的綜合性回顧研究，每天把這些天然彩虹吃下肚，比單純只看蔬果總量更健康。換句話說，即使每天吃下大量蔬果，但顏色卻單一，最終可能還是會錯過許多珍貴植化素的天然保護力。

老辜提醒，下次買蔬果時，不妨挑選紅、橙、綠、紫等不同顏色的蔬菜水果。不僅讓餐盤看起來更繽紛、賞心悅目，也能攝取各種不同營養，真正幫助健康。

