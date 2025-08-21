自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》缺「鋰」當心失智 醫：補充5種天然食物

2025/08/21 17:17

台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予表示，攝取天然蔬果能補充微量鋰元素；示意圖。（圖取自freepik）

台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予表示,攝取天然蔬果能補充微量鋰元素;示意圖。(圖取自freepik)

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鋰，是大腦重要微量因子，在「神經退化」中防護扮演關鍵角色，對大腦的保護力，更是超乎想像。台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予整理了含「鋰」的5種天然食物，如全穀類、豆類、蔬果類、堅果及飲用水等，幫助民眾維持大腦健康。

大腦缺鋰恐致阿茲海默

鄭淳予於臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，哈佛大學研究團隊於2025年8月發表在《Nature》的研究指出，在「失智者」大腦中，與「記憶」密切相關的特定腦區（如前額葉皮質），鋰濃度顯著較低。

另外，在小鼠模型中，科學家也證明，​缺鋰會加速失智病變。研究人員餵食小鼠「低鋰飲食」，發現牠們大腦中的失智病理變化、神經發炎及記憶力退化等情況都更加嚴重；​而在飲水中補充低劑量的「乳清酸鋰（lithium orotate）」，便能減少失智病理變化和神經發炎，改善記憶。

不過，鄭淳予表示，小鼠不是人類，這項研究固然極具潛力，但從「小鼠實驗」到安全有效的「人體臨床應用」，還有一段路要走。哈佛神經學教授Bruce Yankner也強調：「不建議人們在此時服用鋰，因為它作為一種治療，尚未在人體中得到驗證。」她建議，從攝取多元均衡飲食開始保養比較實在。

5類天然飲食中的鋰

●全穀物與根莖類：小麥、燕麥、米、馬鈴薯、地瓜。

●豆類：扁豆、各式豆類、鷹嘴豆。

​●蔬果類：高麗菜、甘藍、萵苣、蘿蔓生菜、芥菜、番茄。

​●堅果與種子：原味堅果、芝麻。

​●飲用水：日常飲用水、某些地區的礦泉水。

過量補充鋰恐引發5副作用

她提醒，上述食物皆含有「微量鋰」，不需偏食過量，「多元種類輪替」、「均衡攝取」最重要。過量補充很可能引發以下幾個副作用：

●較輕微症狀：手抖、口渴多尿、噁心腹瀉、嗜睡倦怠、體重增加、皮膚乾燥/痤瘡。

●重要器官受影響：腎功能退化、甲狀腺功能低下、心律不整。

​●神經毒性：噁心嘔吐、步態不穩、意識混亂、癲癇發作、抽搐。

​●藥物交互作用（增加毒性風險）：部分利尿劑、血壓藥、止痛藥、情緒調節用藥。

最後，她指出，預防失智從健康生活和飲食開始。如麥得飲食法（MIND），富含全穀、豆類、蔬果、莓果、堅果的均衡飲食，不但能吃到「鋰」，連多元抗發炎和抗氧化物都攝取到了；再配合良好睡眠、運動、空氣品質、血壓與血糖管理、社交與認知活動的提升，多方面周全防護，是對大腦健康最有效、最安全的方式。

