健康網》「碧玉筍」與筍無關 膳食纖維清炒超百搭

農糧署指出，碧玉筍其實並不是筍，而是金針花的嫩莖，富含維生素A、C、葉酸、β-胡蘿蔔素等營養素，不僅適合清炒，和菇類、肉類拌炒也超百搭。（農委會提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蔬菜世界裡，可不是看名字一定就可分出類別。如外觀像青蔥的「碧玉筍」，名字中帶「筍」字，卻和筍子家族毫無關係。農糧署指出，碧玉筍其實並不是筍，而是金針花的嫩莖。除口感似筍外，也富含維生素A、C、葉酸、β-胡蘿蔔素以及膳食纖維等營養素，不僅適合清炒等料理，和各式菇類、肉類拌炒也超百搭。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，碧玉筍因外觀碧綠、口感脆嫩，吃起來像筍子，所以命名為「碧玉筍」。我們熟悉的金針是吃花的部分，但碧玉筍則是吃它的「莖」，主要產地在南投、花蓮、台東一帶，每年3月、8月各採收1次。

請繼續往下閱讀...

含β-胡蘿蔔素、葉酸營養素

農糧署進一步介紹，碧玉筍營養豐富，含有維生素A、C、β-胡蘿蔔素、膳食纖維等，除適合清炒、汆燙，不辛辣又似青蔥，清甜脆口，還可取代蔥蒜調味。此外，也可與各式菇類切絲後，一起汆燙放涼，再加入醬油、香油拌勻食用，或是斜切搭配肉絲拌炒也超百搭。

泡水再料理 維持水嫩口感

至於碧玉筍應該怎麼挑？農糧署說，挑選時，應留意莖部是否白亮飽滿、兩端是否無縮水變黃；並注意觀察基部，若外層皺縮，可能失水太久。另，料理前勿忘小撇步：買回家清洗後，應泡水再料理，以維持水嫩口感。

農糧署提醒，冷藏保存時，記得用保鮮盒密封，並於2週內吃完，口感最美味。

農糧署表示，碧玉筍除適合清炒、汆燙外，口感不辛辣又似青蔥，清甜脆口，因此，還可取代蔥蒜調味。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法