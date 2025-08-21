自由電子報
健康網》黃西瓜vs紅西瓜比一比 放鬆血管又紓壓「它」勝出

2025/08/21 18:12

營養師高敏敏說，紅西瓜維生素A、β-胡蘿蔔素含量高 有助養顏美容、護眼；黃西瓜瓜胺酸較多，可幫助血管放鬆，也能放鬆情緒助紓壓；情境照。（圖取自photoAC）

營養師高敏敏說，紅西瓜維生素A、β-胡蘿蔔素含量高 有助養顏美容、護眼；黃西瓜瓜胺酸較多，可幫助血管放鬆，也能放鬆情緒助紓壓；情境照。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序雖已進入秋季，卻仍充滿暑氣。炎熱天氣下，大啖冰涼西瓜，可說是消暑最佳選擇之一。營養師高敏敏表示，西瓜除富含水分外，也含有多種營養素。以紅西瓜來說，維生素A、β-胡蘿蔔素較高，有助養顏美容、護眼；黃西瓜則含有較多瓜胺酸，可轉換成精胺酸，不僅幫助血管放鬆，也能放鬆情緒助紓壓。

高敏敏於臉書專頁發文指出，熱天最消暑的水果非西瓜莫屬，沙甜沙甜的好好吃。但你知道西瓜一天可以吃多少嗎？建議1天吃1份、每1份約切好放入飯碗8分滿，1天不要吃超過3份；並且須注意間隔時間吃，以免吃太多造成血糖波動、腸胃不適，還可能加重腎臟與水腫負擔。

5大營養素護眼、降血壓

至於西瓜有哪些有益健康的好處？高敏敏進一步說明，西瓜水分含量超過90%，因此，在攝取的同時，補水、清涼、消暑可一次到位。此外，西瓜所含β-胡蘿蔔素可轉換為維生素A，有助保護眼睛、皮膚黏膜；維生素C助膠原蛋白合成，養顏美容；鉀可防心血管疾病、降血壓、消水腫；瓜胺酸則能放鬆血管、舒緩疲勞與緊張。

紅西瓜、黃西瓜營養解析

另，高敏敏提及，依食品營養成分資料庫數值，以每100g紅肉西瓜、黃肉西瓜做比較，2種西瓜的營養價值可分析如下：

紅肉西瓜

1.熱量：32大卡。

2.Ｃ/Ｐ/Ｆ（C=碳水化合物／P=蛋白質／F=脂肪）：8/0.8/0.1g。

3.鉀：121mg。

4.鋅：0.2mg。

5.β-胡蘿蔔素：412μg。

6.維生素C：6.8mg。

7.瓜胺酸：較少。

黃肉西瓜

1.熱量：29大卡。

2.Ｃ/Ｐ/Ｆ（C=碳水化合物／P=蛋白質／F=脂肪）：7.3/0.7/0.1g。

3.鉀：99mg。

4.鋅：0.3mg。

5.β-胡蘿蔔素：1μg。

6.維生素C：5.4mg。

7.瓜胺酸：較多。

高敏敏說，綜言之，其實紅、黃肉兩個品種的西瓜各有優點，紅肉西瓜的維生素A與β-胡蘿蔔素較高，有助養顏美容、眼睛保健；而黃肉西瓜含有較多瓜胺酸，可轉換成精胺酸，可幫助血管放鬆，放鬆情緒也紓壓。

高敏敏仍強調，雖然西瓜所含營養成分不少，好吃又消暑，但千萬別整顆西瓜捧著吃，尤其腸胃敏感、血糖控制、減脂族群都要特別注意「份量控制」才健康。

