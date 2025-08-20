自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

6旬婦長期眼乾澀久視疲勞 中醫針灸4月擺脫人工淚液

2025/08/20 12:13

中醫針灸眼周的攢竹、魚腰、絲竹空等穴位，可協助舒緩眼部不適。（台南市立醫院提供）

中醫針灸眼周的攢竹、魚腰、絲竹空等穴位，可協助舒緩眼部不適。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕64歲李姓婦人有長期雙眼乾澀與久視疲勞的困擾，尤其在閱讀時症狀會加劇，儘管每天使用人工淚液4次，仍難緩解不適。經台南市立醫院中醫師江驊修針灸治療3個月後，眼部乾澀與疲勞改善超過5成；持續治療至第4個月時，李婦已無需依賴人工淚液，眼睛舒適度大幅提升。

江驊修表示，李婦初診時自述只要長時間用眼，就會感到眼睛酸澀、不適，以中醫「望聞問切」診斷後，研判因長期生活壓力及思慮過多，導致肝氣鬱結、日久化火，進而損傷肝腎陰液。中醫理論認為「肝開竅於目，受血而能視」，若肝血不足將影響視力；同時，腎水為肝木之母，若腎陰不足，也會加重眼睛乾澀與疲勞症狀。

在辨證論治後，江驊修採取「補肝益腎、疏肝解鬱」的治療方向，針灸選取太谿、太衝、三陰交、合谷等穴位，配合眼周攢竹、魚腰、絲竹空等穴，協助舒緩眼部不適。患者在治療3個月後，症狀明顯好轉，人工淚液用量減為每天2次；到第4個月時，更已不再依賴人工淚液。

江驊修強調，對乾眼症的治療並非很快能立竿見影，需要患者長期配合與耐心持續。李婦雖平時工作繁忙，仍規律接受每週1至2次針灸治療，才獲得顯著改善。

乾眼症為現代常見的眼部疾病，常見症狀包括眼睛乾澀、異物感、刺痛、紅癢與視力模糊，對生活品質影響甚鉅。江驊修提醒，除了透過中醫辨證施治、針灸及中藥調理外，日常生活應避免長時間使用3C產品，讓眼睛能得到適時休息，預防眼睛疲勞與病情惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中