6旬婦長期眼乾澀久視疲勞 中醫針灸4月擺脫人工淚液
〔記者王俊忠／台南報導〕64歲李姓婦人有長期雙眼乾澀與久視疲勞的困擾，尤其在閱讀時症狀會加劇，儘管每天使用人工淚液4次，仍難緩解不適。經台南市立醫院中醫師江驊修針灸治療3個月後，眼部乾澀與疲勞改善超過5成；持續治療至第4個月時，李婦已無需依賴人工淚液，眼睛舒適度大幅提升。
江驊修表示，李婦初診時自述只要長時間用眼，就會感到眼睛酸澀、不適，以中醫「望聞問切」診斷後，研判因長期生活壓力及思慮過多，導致肝氣鬱結、日久化火，進而損傷肝腎陰液。中醫理論認為「肝開竅於目，受血而能視」，若肝血不足將影響視力；同時，腎水為肝木之母，若腎陰不足，也會加重眼睛乾澀與疲勞症狀。
在辨證論治後，江驊修採取「補肝益腎、疏肝解鬱」的治療方向，針灸選取太谿、太衝、三陰交、合谷等穴位，配合眼周攢竹、魚腰、絲竹空等穴，協助舒緩眼部不適。患者在治療3個月後，症狀明顯好轉，人工淚液用量減為每天2次；到第4個月時，更已不再依賴人工淚液。
江驊修強調，對乾眼症的治療並非很快能立竿見影，需要患者長期配合與耐心持續。李婦雖平時工作繁忙，仍規律接受每週1至2次針灸治療，才獲得顯著改善。
乾眼症為現代常見的眼部疾病，常見症狀包括眼睛乾澀、異物感、刺痛、紅癢與視力模糊，對生活品質影響甚鉅。江驊修提醒，除了透過中醫辨證施治、針灸及中藥調理外，日常生活應避免長時間使用3C產品，讓眼睛能得到適時休息，預防眼睛疲勞與病情惡化。
