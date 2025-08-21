健康網》秋季養生吃這些 營養師：增免疫、護膚、穩糖又顧腸

數位營養諮詢專家錢靜蓉表示，攝取蛋白質、堅果有助於提升免疫力、改善皮膚乾燥情況；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入秋後日夜溫差大、空氣乾燥，免疫力和膚況都容易出狀況。數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享，吃對食物能幫身體提升免疫力、改善皮膚乾燥、穩定血糖、維持腸道健康，讓換季更順利。

飲食4原則

●提升免疫力：蛋白質，雞肉、魚、黃豆製品，提供免疫細胞合成所需胺基酸；維生素C&鋅，柑橘類、水梨、奇異果、堅果，支持免疫功能。

●改善皮膚乾燥：Omega-3脂肪酸，鮭魚、亞麻籽、核桃，抗發炎並維持皮膚屏障；維生素E，葵花籽、杏仁，抗氧化並保護細胞膜。

●穩定血糖：低GI全穀根莖類，燕麥、地瓜、山藥、南瓜含有優質澱粉、膳食纖維，能幫助消化，還能穩定血糖。

●維持腸道健康：膳食纖維，蘋果、白木耳、山藥，維持腸道蠕動並有益益生菌；補充水分，氣候轉涼常忽略喝水，建議每日需攝取約1公斤x30毫升的水量。

最後，錢靜蓉提醒，飲食上減少油炸物，才能避免增加自由基與慢性發炎，並搭配規律運動、良好睡眠，才能保持身體健康。

