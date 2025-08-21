自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋季養生吃這些 營養師：增免疫、護膚、穩糖又顧腸

2025/08/21 06:32

數位營養諮詢專家錢靜蓉表示，攝取蛋白質、堅果有助於提升免疫力、改善皮膚乾燥情況；示意圖。（圖取自freepik）

數位營養諮詢專家錢靜蓉表示，攝取蛋白質、堅果有助於提升免疫力、改善皮膚乾燥情況；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕入秋後日夜溫差大、空氣乾燥，免疫力和膚況都容易出狀況。數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享，吃對食物能幫身體提升免疫力、改善皮膚乾燥、穩定血糖、維持腸道健康，讓換季更順利。

飲食4原則

●提升免疫力：蛋白質，雞肉、魚、黃豆製品，提供免疫細胞合成所需胺基酸；維生素C&鋅，柑橘類、水梨、奇異果、堅果，支持免疫功能。

●改善皮膚乾燥：Omega-3脂肪酸，鮭魚、亞麻籽、核桃，抗發炎並維持皮膚屏障；維生素E，葵花籽、杏仁，抗氧化並保護細胞膜。

●穩定血糖：低GI全穀根莖類，燕麥、地瓜、山藥、南瓜含有優質澱粉、膳食纖維，能幫助消化，還能穩定血糖。

●維持腸道健康：膳食纖維，蘋果、白木耳、山藥，維持腸道蠕動並有益益生菌；補充水分，氣候轉涼常忽略喝水，建議每日需攝取約1公斤x30毫升的水量。

最後，錢靜蓉提醒，飲食上減少油炸物，才能避免增加自由基與慢性發炎，並搭配規律運動、良好睡眠，才能保持身體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中