孩子感冒別急著要抗生素！「四不一要」守護兒童用藥安全

〔記者彭健禮／苗栗報導〕當孩子出現感冒、發燒等症狀時，不少家長會要求醫師開立抗生素。不過，苗栗縣衛生局提醒，感冒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀大多為病毒感染所致，抗生素對病毒無效，反而可能增加不良反應風險，甚至造成抗藥性問題，影響日後治療。為了守護兒童健康，用藥安全應遵守「四不一要」原則。

首先，「不主動要求抗生素」。許多家長看到孩子感冒，就認為要靠抗生素才能痊癒，其實這類症狀通常由病毒引發，與細菌無關，抗生素不僅無效，反而帶來副作用。

第二，「不隨便自己買抗生素」。衛生局強調，抗生素是處方藥，必須經醫師專業診斷與評估，綜合考量感染控制、藥品交互作用與可能副作用後，才能安全開立，絕不能自行購買服用。

第三，「不吃他人的抗生素」。每個人病況與體質不同，吃別人的藥不但可能無效，若因此引發嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟，風險極高。

第四，「不隨便停藥」。若未完成療程就停藥，殘存細菌將有機會產生抗藥性，進化成「超級細菌」，使日後治療更加困難。

最後「要遵守醫囑使用抗生素」，家長應確認用藥原因、劑量、頻率與療程天數。常見開立給兒童的抗生素包括安莫西林（Amoxicillin）、頭孢菌素類（如 Cephalexin）、阿奇黴素（Azithromycin）、克拉黴素（Clarithromycin）及磺胺噁唑（Sulfamethoxazole）等，常用於治療呼吸道、泌尿道或皮膚感染。使用期間，若孩子出現皮疹、腹瀉或其他異常反應，務必立即就醫。

