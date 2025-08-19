自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新生兒得伊科病毒11型 高雄再增1起腸病毒重症

2025/08/19 22:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市今（19）日又新增1例新生兒腸病毒感染併發重症病例，一名未滿1個月女嬰出生第5天，出現嗜睡、臀部紅疹等症狀，經送急診收住加護病房，採檢驗出感染伊科病毒11型腸病毒，目前住院治療，所幸生命徵象穩定。

衛生局表示，女嬰的母親於待產期間，曾經和父兄都有發燒、喉嚨痛症狀，因此，提醒準媽媽們和家屬相處，應落實戴口罩、勤洗手等個人防護措施。

衛生局表示，伊科病毒及克沙B型病毒常經由分娩過程、產後母嬰接觸等途徑傳染，提醒準媽媽們產前14天至分娩前後，應注意自身健康，落實戴口罩、勤洗手等個人防護措施，有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似腸病毒症狀應主動告知醫師，以利診斷處置及感染管制。

此外，身體如有不適症狀者，也應避免接觸新生兒，外出返家則更衣洗手後再接觸新生兒，落實環境與物品清潔消毒。

根據疾管署腸病毒疫情監測統計，第33週全國腸病毒健保門急診就診人次累計7291人次（預警值為11000人次），全市腸病毒健保門急診就診人次480人次（預警值為1200人次），疫情呈持平趨勢，近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多且近期仍有新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，新生兒重症發生風險持續。

全國今天迄今累計13例腸病毒感染併發重症確定病例，其中高雄市有2例；全國新生兒腸病毒重症確定病例共10例，高雄市佔1例，均感染伊科病毒11型。

