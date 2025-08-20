健康網》高度近視孕媽咪小心！ 分娩用力恐傷視網膜

粘靖旻醫師提醒，高度近視的孕媽咪在決定生產方式前，最好先做眼底檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高度近視的孕媽咪在決定生產方式前，最好先做眼底檢查。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，高度近視患者的視網膜就像被過度拉伸的橡皮筋，特別是周邊區域容易出現格子狀變性、視網膜裂孔、玻璃體牽引等問題，這些問題平時可能沒有症狀，但在分娩用力時就可能成為「定時炸彈」。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，在門診中常遇到孕婦詢問：「醫師，我高度近視，真的不能自然產嗎？」答案其實沒有絕對，關鍵在於眼底狀況，產前眼底評估對高度近視孕婦很重要。

請繼續往下閱讀...

視網膜周邊檢查 找出隱藏的危險訊號

粘靖旻指出，高度近視患者要特別留心視網膜的周邊區域容易出現3問題，小心引發視網膜病變。

●格子狀變性：視網膜組織變薄，呈現格子狀外觀。

●視網膜裂孔：微小的破洞，可能在用力時擴大。

●玻璃體牽引：玻璃體與視網膜間的不正常拉扯。

黃斑部精密檢查 守護最珍貴的中心視力

粘靖旻指出，一旦黃斑部在分娩時受到損傷，恢復的機會往往很有限，因此在產前接受OCT（光學同調斷層掃描）檢查，可以清楚看到黃斑部是否有水腫或出血、視網膜色素上皮層的完整性，以及是否有近視性脈絡膜新生血管。

眼壓監測 預防青光眼風險

高度近視本身就是青光眼的危險因子，懷孕期間更需要密切監控，包括：定期測量眼壓變化、評估視神經盤的杯盤比，以及必要時進行視野檢查。

粘靖旻醫師建議，懷孕初期（12週前）：進行完整眼底檢查，並和眼科醫師、婦產科醫師保持密切連繫，以讓生產更安心、安全；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

產前視力評估3時機 醫建議這樣做

●懷孕初期（12週前）：進行完整眼底檢查。

●懷孕中期（20-24週）：追蹤檢查，評估變化。

●懷孕後期（32-36週）：最終評估，與婦產科醫師討論分娩方式。

自然產還是剖腹？ 關鍵答案盡在眼底

●建議剖腹產的情況

1活動性視網膜裂孔

2嚴重格子狀變性合併玻璃體牽引

3近期視網膜剝離病史

4嚴重黃斑部病變

5眼壓控制不穩定的青光眼

●可能考慮自然產的情況

1眼底狀況穩定

2無活動性病變

3眼壓正常

醫師的小叮嚀 高度近視孕媽必看

●不要因為害怕而逃避檢查：定期眼底檢查是保護視力的最佳方式，散瞳檢查對胎兒是安全的。

●與醫療團隊保持密切溝通：眼科醫師和婦產科醫師需要共同評估，為你制定最安全的分娩計畫。

●產後也要持續追蹤：分娩後仍需定期眼底檢查，以確保眼底狀況穩定。

粘靖旻提醒，每一位媽媽都是獨特的，每一雙眼睛的狀況也都不同！不要因為度數高就過度恐慌，也不要因為別人的經驗就掉以輕心。最重要的是接受專業的眼底評估，讓醫師為你量身制定最安全的分娩計畫。如果是高度近視的準媽媽，一定要到眼科門診，接受詳細的產前眼底評估，和醫師一起守護你和寶寶的健康，也守護珍貴的視力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法