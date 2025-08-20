自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》高度近視孕媽咪小心！ 分娩用力恐傷視網膜

2025/08/20 16:28

粘靖旻醫師提醒，高度近視的孕媽咪在決定生產方式前，最好先做眼底檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

粘靖旻醫師提醒，高度近視的孕媽咪在決定生產方式前，最好先做眼底檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高度近視的孕媽咪在決定生產方式前，最好先做眼底檢查。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，高度近視患者的視網膜就像被過度拉伸的橡皮筋，特別是周邊區域容易出現格子狀變性、視網膜裂孔、玻璃體牽引等問題，這些問題平時可能沒有症狀，但在分娩用力時就可能成為「定時炸彈」。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，在門診中常遇到孕婦詢問：「醫師，我高度近視，真的不能自然產嗎？」答案其實沒有絕對，關鍵在於眼底狀況，產前眼底評估對高度近視孕婦很重要。

視網膜周邊檢查 找出隱藏的危險訊號

粘靖旻指出，高度近視患者要特別留心視網膜的周邊區域容易出現3問題，小心引發視網膜病變。

●格子狀變性：視網膜組織變薄，呈現格子狀外觀。

●視網膜裂孔：微小的破洞，可能在用力時擴大。

●玻璃體牽引：玻璃體與視網膜間的不正常拉扯。

黃斑部精密檢查 守護最珍貴的中心視力

粘靖旻指出，一旦黃斑部在分娩時受到損傷，恢復的機會往往很有限，因此在產前接受OCT（光學同調斷層掃描）檢查，可以清楚看到黃斑部是否有水腫或出血、視網膜色素上皮層的完整性，以及是否有近視性脈絡膜新生血管。

眼壓監測 預防青光眼風險

高度近視本身就是青光眼的危險因子，懷孕期間更需要密切監控，包括：定期測量眼壓變化、評估視神經盤的杯盤比，以及必要時進行視野檢查。

粘靖旻醫師建議，懷孕初期（12週前）：進行完整眼底檢查，並和眼科醫師、婦產科醫師保持密切連繫，以讓生產更安心、安全；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

粘靖旻醫師建議，懷孕初期（12週前）：進行完整眼底檢查，並和眼科醫師、婦產科醫師保持密切連繫，以讓生產更安心、安全；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

產前視力評估3時機 醫建議這樣做

●懷孕初期（12週前）：進行完整眼底檢查。

●懷孕中期（20-24週）：追蹤檢查，評估變化。

●懷孕後期（32-36週）：最終評估，與婦產科醫師討論分娩方式。

自然產還是剖腹？ 關鍵答案盡在眼底

●建議剖腹產的情況

1活動性視網膜裂孔

2嚴重格子狀變性合併玻璃體牽引

3近期視網膜剝離病史

4嚴重黃斑部病變

5眼壓控制不穩定的青光眼

●可能考慮自然產的情況

1眼底狀況穩定

2無活動性病變

3眼壓正常

醫師的小叮嚀 高度近視孕媽必看

●不要因為害怕而逃避檢查：定期眼底檢查是保護視力的最佳方式，散瞳檢查對胎兒是安全的。

●與醫療團隊保持密切溝通：眼科醫師和婦產科醫師需要共同評估，為你制定最安全的分娩計畫。

●產後也要持續追蹤：分娩後仍需定期眼底檢查，以確保眼底狀況穩定。

粘靖旻提醒，每一位媽媽都是獨特的，每一雙眼睛的狀況也都不同！不要因為度數高就過度恐慌，也不要因為別人的經驗就掉以輕心。最重要的是接受專業的眼底評估，讓醫師為你量身制定最安全的分娩計畫。如果是高度近視的準媽媽，一定要到眼科門診，接受詳細的產前眼底評估，和醫師一起守護你和寶寶的健康，也守護珍貴的視力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中