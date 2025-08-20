健康網》化粧品含防腐劑致痘？ 食藥署解答

食藥署說明，添加適量防腐劑能防止產品腐敗，確保產品穩定性和安全性。而青春痘的形成多與皮膚油脂分泌過多、毛孔阻塞或痤瘡桿菌不平衡有關，與防腐劑並無直接關聯；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕是不是有聽過「擦了含防腐劑的化粧品，痘痘長不停」這種說法？食藥署說明，這是常見的誤解，添加適量防腐劑能防止產品腐敗，確保產品穩定性和安全性。而青春痘的形成多與皮膚油脂分泌過多、毛孔阻塞或痤瘡桿菌不平衡有關，與防腐劑並無直接關聯。

衛福部食藥署在臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文表示，多數含水的化粧品容易孳生微生物，添加適量防腐劑能防止產品腐敗，確保產品穩定性和安全性。只要防腐劑的使用符合國家法規規定的安全範圍，民眾無需過度擔心。

食藥署建議，選購化粧品時，選擇標示清楚、成分透明的產品。首次使用新產品時，可先在耳後試用，觀察是否有過敏反應。依據自身膚質，選擇適合的化粧品。

另方面，化粧品需要妥善保存，以免變質。衛福部食藥署在粉專「TFDA 化粧品安全使用」說明，化粧品應於乾燥陰涼處下保存，並避免存放於陽光直射、高溫潮濕、溫度變化劇烈的地方。當然也包含潮濕容易滋生細菌的衛浴間。

同時，不建議和食物一起放進冰箱裡，除非產品包裝明確標示需冷藏；否則放冰箱反而可能因濕氣造成質地改變。使用化粧品之後，務必將瓶蓋關緊，開封後的化粧品請儘早用完。若需要挖取，需使用乾淨的小棒子等類似工具，以免用手接觸，造成污染。

最後食藥署提醒應定時檢查保存期限與狀態，若發現異味、色澤改變與質地分離或結塊，即使未過期，也建議停用。

