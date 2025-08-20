自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》健保卡別用丟的！ 藥師籲領藥5不

2025/08/20 14:03

排隊領藥時的諸多常見亂象，造成醫護的不便。（資料照）

排隊領藥時的諸多常見亂象，造成醫護的不便。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到醫院或藥局領藥，是再日常不過的事情，但你知道有些「小動作」其實會給藥師帶來不少麻煩嗎？郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲就在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」分享，日前遇到民眾「把健保卡直接用丟的」，甚至差點砸到她的臉，讓她直呼「真的深深受傷！」

陳佳玲表示，按照規定發藥時必須確認領藥者身分，因此會請民眾出示健保卡。沒想到對方竟隨手一丟，毫無歉意，令她感到既震驚又難過。「我只是按照規定發藥，而且態度也很好，為什麼要這樣對待醫療人員？」不只是丟卡這一種行為，還有諸多常見亂象，造成醫護的不便。

領藥專心聆聽，才不會返家後，忘記重要的用藥衛教；圖為情境照。（圖取自freepik）

領藥專心聆聽，才不會返家後，忘記重要的用藥衛教；圖為情境照。（圖取自freepik）

為了避免類似情況再發生，她也特別整理出「領藥5不」，提醒大家尊重醫療流程：

1. 不要丟健保卡：隨手一甩可能傷人，藥師玻璃心也受傷。

2. 不要邊領藥邊滑手機：專心聆聽，否則容易錯過重要的用藥衛教。

3. 不要敲健保卡：小動作及聲響會干擾藥師的專注力。

4. 不要插隊：藥師勸架比發藥還累。

5. 不要忘記當面清點藥物：避免事後爭議，也確保用藥安全。

她呼籲，良好的發藥環境需要大家共同維護，「只要多一點耐心與尊重，醫病之間的互動就會更美好。」

另外，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也在粉絲專頁提出於醫院的領藥10不：

1.不要沒繳費，就來領藥。

2.不要催。

3.不要排錯隊。

4.號碼沒到，不要排隊。

5.不要問藥師「我的號碼到了嗎？」。

6.不要讓藥師分心（包含敲健保卡、手指輕敲櫃台）。

7.領藥不要講電話。

8.不要忘記當面清點藥物。

9.不要請藥師幫你加個藥。

10.不要對藥師大小聲。

相關新聞請見

健康網》醫列「門診10不」行為 過號敲門最NG

