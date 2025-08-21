限制級
健康網》別忽視心臟漏跳、不穩 中醫揭心悸4大元凶
〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾經在沒有預警的情況下，突然感到心跳加速、胸口悶悶，甚至有「心臟漏跳」的感覺？翰醫堂中醫診所中醫師在臉書專頁提醒，心悸並非小毛病，背後可能隱藏心臟疾病、生活習慣、心理壓力或其他身體狀態等4大類問題，必須及早關注。
一、心臟疾病
心律不整、心臟瓣膜問題、冠狀動脈疾病、心力衰竭等，都可能讓心臟出現「拍子不穩」。
二、生活習慣與環境因素
劇烈運動、過量咖啡因與酒精、抽菸、睡眠不足，甚至部分藥物（如感冒藥、腎上腺素、甲狀腺藥物）都可能引發心悸。
三、情緒與心理因素
壓力、焦慮、驚嚇、恐慌症、失眠等心理狀態，往往也是心悸常見的導火線。
四、其他疾病與生理狀態
甲狀腺功能亢進、糖尿病、貧血、更年期症候群、懷孕等生理變化，都可能讓心臟出現異常跳動。
中醫師提醒，若心悸頻繁發生或伴隨胸悶、頭暈、呼吸困難，務必盡快就醫，找出根本原因，並可透過中醫調理改善體質，避免影響生活品質。
