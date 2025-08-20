健康網》中國植髮好省錢？ 醫揭隱憂：便宜的最貴

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓說，雖然台灣的植髮費用較高，但你買到的是完整的醫療保障、專業的術後照護，以及出問題時的法律保護；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕看到網路上中國植髮的低廉價格、成功的案例，心想「同樣的手術為什麼要花兩倍的錢」？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，植髮不是購買一般商品，不能只看價格，這是攸關你外貌和健康的重要決定。雖然台灣的植髮費用較高，但你買到的是完整的醫療保障、專業的術後照護，以及出問題時的法律保護。

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，植髮手術雖然看似簡單，但實際上是一項需要高度專業和精密操作的醫療手術，中國的植髮市場雖然價格低廉，但許多診所為了降低成本，往往在關鍵環節偷工減料。無菌操作不確實、器械消毒不完全、手術環境不達標，這些看不見的風險會讓你面臨感染、疤痕、甚至永久性毛囊損傷的危險！

更令人擔憂的是，許多中國植髮診所的「醫師」可能根本不具備足夠的專業資格。有些甚至是由技術員或護理人員執行手術，而不是真正的整形外科或皮膚科醫師。

柯博桓說，當植髮手術出現問題時，後果比你想像的更嚴重！首先，感染會導致移植區域發炎化膿，不僅會影響植髮效果，還可能造成永久性的疤痕和毛囊壞死。這種損傷往往是不可逆的。即使回台灣進行修復手術，也很難完全恢復。

更不幸的是，當你發現植髮效果不佳或出現併發症時，想要求償或進行後續治療，卻發現原來的診所可能已經關閉，或者根本找不到負責的醫師。你花的不只是金錢，還有珍貴的時間和健康。

柯博桓提到，許多人忽略了一個重點：在中國進行的美容手術，台灣的醫療保險通常不予理賠。萬一出現併發症需要後續治療，所有費用都要自己承擔。此外，像是在台灣進行植髮手術，受到完整的醫療法規保護，醫師需要專業證照，診所需要衛生局許可，一旦出現醫療糾紛，有完整的申訴和賠償機制。還有植髮後需要長期追蹤和護理，包括定期檢查、藥物治療、營養補充等。在中國手術後回台灣，很難找到願意接手處理併發症的醫師，因為他們無法了解當初的手術細節。

柯博桓指出，專業級風險評估台灣與中國也大不同。

●醫師資格確認：真正的植髮專家需要整形外科或皮膚科的專科醫師執照，並且有豐富的植髮經驗。中國許多「植髮醫師」可能只接受過短期培訓，缺乏處理複雜情況的能力。

●設備技術落差：先進的植髮技術如FUE、DHI等，需要精密的器械和設備。為了壓低成本，某些中國診所可能使用劣質或過時的設備，影響手術精確度和成功率。

●術後護理品質：植髮成功與否，術後護理占了很大比重。包括正確的清潔方式、藥物使用、營養補充等。距離遙遠讓這些重要的後續照護變得困難重重。

柯博桓建議，選擇有豐富經驗、完整資格認證的台灣植髮專科醫師，雖然初期投資較高，但長期來看絕對是更明智的選擇。你的頭髮和健康，值得最好的保護。

