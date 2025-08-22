健康網》涼感濕巾、噴霧好降溫？ 3冰涼秘密不踩雷

當噴出時快速氣化，瞬間吸走皮膚熱能，傳遞「冰冰涼涼」的感覺；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，涼感濕巾、涼感噴霧成為不少人包包必備的消暑小物。但你知道這些「涼涼神器」的冰爽感，背後其實藏著不同原理嗎？食藥署在臉書專頁「TFDA化粧品安全使用」揭露，市售涼感化粧品主要有3大「降溫秘密」，包含刺激冷感受器、揮發製冷、壓縮氣體揮發，並提醒消費者別被「涼感」兩字給迷惑，標示與安全才是關鍵！

1. 刺激冷感受器

產品中添加能「欺騙」神經末梢的成分，讓人誤以為真的變涼。最常見的就是薄荷醇 （Menthol）、薄荷氧基丙二醇 （Menthoxypropanediol），一抹上皮膚，就能讓冷感受器被啟動。

2. 揮發製冷

利用異丙醇 （Isopropyl alcohol）、乙醇 （Alcohol）等低沸點物質，碰到人體溫度後迅速揮發，帶走部分熱量，讓皮膚感到瞬間清爽。

涼感濕巾中的薄荷醇、薄荷氧基丙二醇 ，一抹上皮膚，就能讓冷感受器被啟動；示意圖。（圖取自freepik）

3. 壓縮氣體揮發

像是涼感噴霧，常見會添加丙烷 （Propane）、異丁烷 （Isobutane） 等液化氣體，當噴出時快速氣化，瞬間吸走皮膚熱能，傳遞「冰冰涼涼」的感覺。

食藥署強調：「涼不涼是其次！」真正要注意的是產品是否有完整標示、是否揭露「全成分」、以及是否存在誇大甚至不當的醫療效能宣稱。若標示不清或宣稱效果過頭，恐怕才是踩雷陷阱。

食藥署提醒，下次購買涼感產品，別只看「冰不冰」，也要記得檢查標示，才能真正用得安心又清涼。

