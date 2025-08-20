健康網》絕對醉上道 慢燉麻油雞酒精依然殘留

燉煮1小時的麻油雞，酒精仍可能殘留約25%；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為料理加熱後，酒精就會完全揮發，但事實並非如此！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，酒精殘留比例會受「時間、溫度、表面積」的影響，就算燉煮1小時的麻油雞，酒精仍可能殘留約25%，「不是煮過就沒事！」尤其孕婦、孩童、開車族更要特別注意。

烹飪後酒精殘留率大公開

營養師整理出不同烹調方式的酒精殘留率，數據讓不少人驚訝：

●點火燃燒（Flambé）：殘留75%。

●快炒／短煮30秒：殘留85%。

●沸騰煮2分鐘：殘留10%。

●烘烤／燉煮15分鐘：殘留40%。

●烘烤／燉煮30分鐘：殘留35%。

●烘烤／燉煮1小時：殘留25%。

●烘烤／燉煮2小時：殘留10%。

●烘烤／燉煮2.5小時：殘留5%。

換句話說，許多「酒香料理」即使經過長時間烹調，仍可能殘留相當程度的酒精。

快炒／短煮30秒的酒精殘留為85%；圖為情境照。（圖取自freepik）

減少酒精殘留有撇步

想降低料理中的酒精殘留，高敏敏建議：

●開蓋沸騰超過30分鐘→揮發速度快於悶煮。

●寬鍋優於深鍋、攪拌勝過不攪拌→增加酒精受熱與揮發面積。

●加熱超過78.3°C→達到酒精沸點，滾水更有助酒精散失。

●替代法→可用果汁、檸檬汁或高湯取代，提香去腥更安全。

酒駕風險別忽視

根據交通部資料，70公斤成人喝2罐啤酒（約660ml、酒精濃度4.5%）就可能觸及酒測標準。若以米酒（20%）烹煮的麻油雞為例：燉30分鐘，喝2碗=30ml酒精，恐已達酒測行政罰門檻；燉60分鐘，喝3碗→仍有酒駕風險。高敏敏提醒：「酒精殘留雖會隨時間下降，但短時間快炒或燉煮仍可能保留大量酒精。有開車、孕婦或孩童都應避免酒類料理，才能吃得美味又安心。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

