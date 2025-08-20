自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏天出油狂冒痘 中醫教戰「戰痘」穴位

2025/08/20 13:33

中醫將夏季痘痘分為2大體質類型，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰說，需對症治療；情境照。（圖取自freepik）

中醫將夏季痘痘分為2大體質類型，鳴堂中醫體系醫療長周宗翰說，需對症治療；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天氣溫飆高，不少人臉上狂冒痘、滿臉油光，明明天天洗臉卻還是壓不住？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，問題不只出在「外油」，更關鍵的是體內「濕熱」太重！脾胃濕熱型必按豐隆穴、足三里；肝膽濕熱型必按太衝穴、陽陵泉穴；通用清熱穴位必按合谷穴、曲池穴。

周宗翰指出，中醫將夏季痘痘分為2大體質類型，必須先分清楚，才能對症調理：

●脾胃濕熱型：愛吃冰品、炸物，痘痘常長在額頭、下巴、嘴邊，還伴隨口臭、便秘、脹氣。

●肝膽濕熱型：壓力大、情緒差，痘痘多出現在兩頰、太陽穴、髮際線，常見口苦、失眠、胸悶。

想要真正「滅痘」，不能只靠洗臉，更要從體內調整。周宗翰建議，每天針對不同體質按壓穴位3-5分鐘，感覺痠脹最佳，每天可進行2-3次，搭配清淡飲食、少油甜辣，並且早睡不熬夜，效果最佳。

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰教戰，可按壓合谷穴，能消炎解毒，舒緩臉部痘痘。（資料照）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰教戰，可按壓合谷穴，能消炎解毒，舒緩臉部痘痘。（資料照）

脾胃濕熱型必按

●豐隆穴（小腿外側中點）：化痰祛濕、改善痘痘與身體沉重感。

●足三里（膝下四指寬）：健脾補氣，避免濕氣堆積。

肝膽濕熱型必按

●太衝穴（腳背大拇指與二趾間）：疏肝解鬱，改善情緒與肝火痘。

●陽陵泉（小腿外側腓骨下方）：清肝利膽，排濕降火。

通用清熱穴位

●合谷穴（虎口）：消炎解毒，舒緩臉部痘痘。

●曲池穴（手肘橫紋外側）：清熱止癢，改善皮膚問題。

周宗翰提醒，夏天想和痘痘說再見，光靠保養品還不夠，找對體質、按對穴位，從內調理，才是對抗「夏季爆痘潮」的關鍵。

