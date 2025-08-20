健康網》紅肉吃得多未來恐洗腎 研究：選對蛋白質差很大

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，研究發現多吃魚肉反而能降低約12%的慢性腎臟病風險；示意圖。（圖取自photo AC）

〔健康頻道／綜合報導〕別再以為只要是蛋白質都一樣好，吃錯了，真的會變成「洗腎」候選人！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享追蹤超過63000人、長達15年的新加坡的大型研究發現，紅肉吃得最多的人，罹患「末期腎病」的風險比吃得最少的人暴增了40%。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，每天選擇的蛋白質，正在決定你腎臟的未來，像是過量攝取牛、豬、羊等紅肉，是傷腎的頭號警報，白肉如雞、魚是腎臟的安全牌，牛奶、優格的乳製品與較低的腎病發生率有關，植物性蛋白（豆類、豆腐、堅果）是腎臟的好朋友。

不傷腎蛋白質吃法

●紅肉（牛、豬、羊）： 關鍵在於「總量」和「頻率」。研究建議，為了腎臟的長期健康，每週的紅肉攝取量最好控制在350-500公克以內（大約是3-4份手掌心大小的份量）。適量的瘦紅肉能提供豐富的鐵質，只要不過量，並避開香腸、培根等加工肉品，就不用太過擔心。

●白肉（雞、魚）：吃雞肉和魚肉，與腎功能變差沒有明顯關聯。特別是魚肉，更是腎臟的超級好朋友！統合分析發現，多吃魚肉反而能降低約12%的慢性腎臟病風險。因為魚肉富含Omega-3脂肪酸，能幫助身體「抗發炎」，減輕腎臟的負擔。

●乳製品（牛奶、優格）：適量攝取乳製品，特別是低脂牛奶或優格，反而與較低的腎病發生率有關。因為乳製品富含鈣和鉀，有助於中和體內的酸性物質，對腎臟可能具有保護作用。

●植物性蛋白（豆類、豆腐、堅果）：來自豆類、穀物和堅果的蛋白質對腎臟最友善。這是因為植物性蛋白代謝後產生的「含氮廢物」和「有機酸」比較少，能大幅減輕腎臟的過濾負擔。研究更指出，每天用一份大豆或豆類取代紅肉，竟能降低超過一半的腎衰竭風險！多攝取植物蛋白，不僅能保護健康的腎臟，對於已經有腎臟狀況的人，也能延緩病情惡化。

