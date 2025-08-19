自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》難甩枸杞陰影 營養師：別忘人體有代謝能力

2025/08/19 18:57

枸杞含超標重金屬？中醫師邵禹豪表示，找有信譽的中藥廠商，可以買到安心的藥材；示意圖。（圖取自freepik）

枸杞含超標重金屬？中醫師邵禹豪表示，找有信譽的中藥廠商，可以買到安心的藥材；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小小枸杞乾果含重金屬？最近受到很大關注，中醫師邵禹豪表示，找有信譽的中藥廠商，可以買到安心的藥材。癌症關懷基金會也接獲不少病友「急叩」，「不用枸杞的話，可以替換什麼藥材？」營養師張靜怡說，多挑選幾家信任的品牌，交替食用，可以分散可能的風險。

國際食品安全標準來推算，成年人每日食用枸杞量不超過20公克，孕婦、兒童及腎功能不全者不超過10公克，避免長期過量食用。

邵禹豪說，枸杞主要作用在肝腎，能夠滋補肝腎，生精助陽，明目，常用在調節生殖機能、視力等。有眼睛乾澀困擾者，則推薦以菊花＋枸杞泡茶。但乾果含重金屬？確實引來不少恐慌。

在社群平台也爆開，不少脆友、臉友都在詢問「哪裡可以買到台灣貨？」還有人詢問哪裡可以買到苗株，準備要自己種，也有中藥行直接在網上自清自己的藥材很安全。

癌症關懷基金會表示，《本草綱目》曾記載，枸杞能「養肝、明目」，長年被視為護眼聖品。實際上，枸杞確實含有維生素A、β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素等護眼營養素，但類似營養成分在羽衣甘藍、菠菜、山茼蒿、胡蘿蔔、南瓜、紅黃椒、藍莓等食材中也能攝取。多樣化飲食，才是長久的養生之道。

張靜怡則認為也不必過度恐慌，別忘了人體本身具備代謝能力，規律睡眠、適度運動、均衡飲食與足夠水分攝取，都是協助身體排除有害物質的重要方式。張靜怡提醒，現代生活中難免接觸到環境中的有害物，若不慎攝取，也不必過度緊張，維持多元飲食、規律作息就能適度代謝有害物質。

