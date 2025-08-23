自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》新生兒出生72小時篩檢聽力 掌握聽損治療黃金期

2025/08/23 13:32

衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒新手父母，掌握寶寶在出生後黃金72小時，給孩子會聽、會說的未來；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒新手父母，掌握寶寶在出生後黃金72小時，給孩子會聽、會說的未來；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛生福利部統計，每1千位新生兒中，約有1-2位患有先天性雙側中、重度聽力損失，其中部分嬰兒外觀與一般寶寶完全無異。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒新手父母，掌握黃金72小時，給孩子會聽、會說的未來。

國健署在孕產兒關懷網站發文分享，一般家庭的父母可能不會認為家中寶寶會出現聽力問題，其實先天性聽力損失並不罕見。約有一半以上的聽力損失兒，並沒有任何家族史或明顯高風險因子，例如：家族有聽力問題、早產、重度黃疸、住過加護病房、或有胎內感染等，這也顯示全面性的新生兒聽力篩檢很重要。

出生3個月內政府有補助新生兒聽力篩檢

國健署提供未滿3個月「新生兒聽力篩檢服務」，能讓每位寶寶在出生後72小時內，完成第1次聽力篩檢。這個篩檢通常都是在醫院內進行，大部分寶寶出生的醫療院所，會主動幫新生兒安排檢查，不需要再到別的醫院做檢查。家長也可以主動詢問即將生產的醫療院所，是否有進行此項篩檢。

國健署表示，檢查過程不會疼痛，而且快速，即使寶寶在睡眠的狀態中也能進行。如果篩檢結果未通過，也不代表寶寶一定有聽力損失，需要再進一步追蹤與複檢。

國健署說明，有些寶寶在第1次篩檢未通過，爸媽請別太緊張，可能只是當下耳朵內還有胎脂、羊水殘留，或是環境過於吵雜、寶寶不夠安靜等因素影響。所以，首次篩檢未過，醫院會安排在出院前（36-60小時）進行第2次篩檢。

若第2次篩檢仍未通過，國健署建議，可於3個月內完成聽力診斷評估，由專門的耳鼻喉科醫師做進一步檢查。若確診聽力損失，應於6個月內開始介入治療，例如，配戴助聽器、安排語言治療等。

先天性聽力障礙的寶寶，如透過新生兒聽力篩檢及早發現，並在6個月前接受治療，未來在語言、認知及溝通技巧等方面的發展，幾乎可以達到正常小孩的表現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中