健康網》新生兒出生72小時篩檢聽力 掌握聽損治療黃金期

衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒新手父母，掌握寶寶在出生後黃金72小時，給孩子會聽、會說的未來；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛生福利部統計，每1千位新生兒中，約有1-2位患有先天性雙側中、重度聽力損失，其中部分嬰兒外觀與一般寶寶完全無異。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒新手父母，掌握黃金72小時，給孩子會聽、會說的未來。

國健署在孕產兒關懷網站發文分享，一般家庭的父母可能不會認為家中寶寶會出現聽力問題，其實先天性聽力損失並不罕見。約有一半以上的聽力損失兒，並沒有任何家族史或明顯高風險因子，例如：家族有聽力問題、早產、重度黃疸、住過加護病房、或有胎內感染等，這也顯示全面性的新生兒聽力篩檢很重要。

請繼續往下閱讀...

出生3個月內政府有補助新生兒聽力篩檢

國健署提供未滿3個月「新生兒聽力篩檢服務」，能讓每位寶寶在出生後72小時內，完成第1次聽力篩檢。這個篩檢通常都是在醫院內進行，大部分寶寶出生的醫療院所，會主動幫新生兒安排檢查，不需要再到別的醫院做檢查。家長也可以主動詢問即將生產的醫療院所，是否有進行此項篩檢。

國健署表示，檢查過程不會疼痛，而且快速，即使寶寶在睡眠的狀態中也能進行。如果篩檢結果未通過，也不代表寶寶一定有聽力損失，需要再進一步追蹤與複檢。

國健署說明，有些寶寶在第1次篩檢未通過，爸媽請別太緊張，可能只是當下耳朵內還有胎脂、羊水殘留，或是環境過於吵雜、寶寶不夠安靜等因素影響。所以，首次篩檢未過，醫院會安排在出院前（36-60小時）進行第2次篩檢。

若第2次篩檢仍未通過，國健署建議，可於3個月內完成聽力診斷評估，由專門的耳鼻喉科醫師做進一步檢查。若確診聽力損失，應於6個月內開始介入治療，例如，配戴助聽器、安排語言治療等。

先天性聽力障礙的寶寶，如透過新生兒聽力篩檢及早發現，並在6個月前接受治療，未來在語言、認知及溝通技巧等方面的發展，幾乎可以達到正常小孩的表現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法