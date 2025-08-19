自由電子報
健康網》性病篩檢一條線鬆口氣？ 有的潛伏期半年

2025/08/19 21:50

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，各種性病的空窗期長短不一，一般建議在不安全性行為2週後進行性病檢測、3個月後再做第2次檢測，確保排除感染可能性；情境照。（圖取自shutterstock）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，各種性病的空窗期長短不一，一般建議在不安全性行為2週後進行性病檢測、3個月後再做第2次檢測，確保排除感染可能性；情境照。（圖取自shutterstock）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經過新冠疫情後人人都會快篩，但可別以為性病篩檢也跟快篩一樣看到一條線就安心，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕說明，各種性病的空窗期間長短各異，一般建議在不安全性行為2週後進行性病檢測、3個月後再做第2次檢測，確保排除感染可能性。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文表示，空窗期是感染性病病毒後，到可以檢測出抗體的這段期間。性病檢測的原理主要是透過檢測體液（血液、尿液、分泌物）中，是否存在病毒（病原體）或是否已產生的抗體來判斷是否受感染；而潛伏期則是從感染病毒後到出現可察覺症狀的時間，不同的性病潛伏時間長短不一，從數天到數年都有可能。

陳鈺昕說，性病病毒可怕的地方就在於，即使沒出現症狀也已經存在身體裡，所以仍具有傳染性，也因為症狀不明顯或沒症狀，容易被忽略，不知不覺傳染給更多人。

常見性病檢測時機

●愛滋病：10-14天。
●梅毒：出現潰瘍後約3週。
●淋病：2-7天。
●披衣菌：5-7天。
●尖銳濕疣（菜花）：出現症狀或1-6月後。
●人類乳突病毒：約3週。
●疱疹：2-12天。

事前預防性病方法

●接種HPV疫苗：可預防菜花、生殖器疣、肛門癌、陰莖癌、口咽癌等。
●服用PrEP事前藥：正確服用對愛滋病的保護率達90%以上。
●全程使用保險套：全程正確使用保險套、避免體液直接接觸。
●定期性病檢測：性生活較活躍者，建議每3-6個月定期檢測。

