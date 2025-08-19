健康網》夏日狂灌冰飲睡不著 營養師推4種助眠食物

營養師陳珮淳表示，杏仁中含鎂，有助於放鬆肌肉、安定神經；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些人夏天夜裡輾轉反側、難以入眠，以為是炎熱天氣作祟，實則是平時的壞習慣所致。營養師陳珮淳表示，像是睡前滑手機、愛喝冰飲、晚餐吃太油或太辣都容易導致失眠。對此，她也推薦4類幫助入睡食物，如含鎂的南瓜子或杏仁、含維生素B6的香蕉或馬鈴薯、含色胺酸的牛奶或豆漿、含GABA的蕎麥或番茄。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，雖然夏天真的容易睡不好，但常見的原因不是氣候，而是以下5個壞習慣在偷偷干擾睡眠：

夏日失眠5大因子

●睡前滑手機到最後一刻：藍光抑制褪黑激素，腦袋越來越清醒。

●晚餐吃太油、太辣：消化時間拉長，腸胃在「加班」，身體無法進入休息模式。

●喝冰飲、含咖啡因飲料：貪圖一時涼快，卻讓交感神經亢奮，越喝越難睡。

●空調溫度忽冷忽熱：溫差大讓身體自動「警戒」，翻來覆去更明顯。

●白天缺乏活動量：沒有足夠能量消耗，晚上自然不容易有睡意。

營養師陳珮淳指出，夏天貪圖一時涼快喝冰飲，會讓交感神經亢奮，影響睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

4大助眠營養素

既然知道了是什麼原因導致失眠，就要一一調整。陳珮淳也列出4個助眠營養素幫助民眾夜晚能睡得更安穩，不再翻來覆去：

●鎂（Magnesium）：有助於放鬆肌肉、安定神經。鎂就像天然的「神經安撫器」，能降低神經過度興奮，幫助身體進入放鬆模式。食物來源有南瓜子、杏仁、腰果、菠菜、黑豆、燕麥。

●色胺酸（Tryptophan）：睡眠原料的第一步。色胺酸是一種必需胺基酸，是製造血清素與褪黑激素的「原料」，缺少它，想睡也難進入深層睡眠。食物來源有牛奶、豆漿、起司、火雞肉、鮭魚、南瓜子、燕麥。

●維生素B6：開啟褪黑激素的開關。色胺酸要轉化成「快樂荷爾蒙」血清素，最後變成「睡眠荷爾蒙」褪黑激素，需要B6當轉換器。食物來源有香蕉、馬鈴薯、雞胸肉、鷹嘴豆、葵花籽。

●GABA（γ-胺基丁酸）：天然鎮定劑。GABA能降低腦神經的興奮程度，就像按下「放鬆開關」，幫助入睡更快、深度睡眠更穩定。食物來源有發酵食品（泡菜、味噌、優格）、發芽糙米、蕎麥、番茄、馬鈴薯。

4款好入睡茶飲

陳珮淳分享，想要一夜好眠，除了補充鎂、維生素B6、色胺酸、GABA等營養素，還可以搭配以下4款天然草本茶飲，讓睡前時光更放鬆：

●洋甘菊茶：含「芹菜素（Apigenin）」，能與大腦受體結合，幫助鎮定神經、促進睡意。適合入睡困難、容易緊張的人。

●薰衣草茶：香氣可降低心跳與血壓，放鬆自律神經，讓焦躁情緒慢慢沉靜。適合壓力大、翻來覆去睡不著者。

●檸檬香蜂草茶：富含香葉醇，能舒緩焦慮與緊張感，搭配GABA食材更有加乘效果。適合白天腦子轉不停、夜晚腦袋停不下來的人。

●百香果花茶：內含天然生物鹼，能延長深度睡眠時間。適合淺眠、容易半夜醒來的人。

最後，陳珮淳也提醒，睡前1小時可以喝「溫豆漿＋燕麥＋香蕉＋堅果」的助眠小飲，含有鎂、維生素B6及色胺酸，再搭配GABA保健品，效果會比單吃一種食物來得更加穩定。

