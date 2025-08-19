健康網》柯文哲踩飛輪爆紅 醫提5招贏得健康

聯新國際醫院運動醫學科醫師程皓對飛輪運動很肯定，但呼籲大家要「量力而為」。圖為時任台北市長柯文哲在任內騎上發電飛輪車。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕柯文哲在台北市任內踩飛輪健身事件一出，「飛輪」運動的受關注度竄升。聯新國際醫院運動醫學科醫師程皓針對這項運動表示，飛輪是一項利大於弊的運動，關鍵在於「正確設定」和「量力而為」。

永越健康管理中心教練林芊穎建議，銀髮族或初學者而言，則需循序漸進，避免過度負荷。她認為，運動中應循序漸進，不宜一開始就高強度訓練，並保持核心收緊、避免過度前傾或聳肩，若姿勢不正確，可能造成膝關節、髖關節或腰椎的壓力與損傷，甚至引發肌肉拉傷或過度疲勞。

在飛輪運動場上，林芊穎常發現，有些健身者未充分暖身，還有在飛輪器材上未調整座椅高度、把手位置與阻力，就在沒有確保踩踏姿勢正確的情況下去運動，長時間下來會造成運動傷害。

程皓表示，飛輪運動主要鍛鍊臀部、大腿前後側及小腿肌群，同時也能訓練到核心肌群的穩定性。相較於跑步，飛輪對膝蓋和踝關節的衝擊較小，適合有關節退化初期困擾或需要減少關節負擔的族群。

騎飛輪要到位 健康才加倍

不過，程皓也對於從事飛輪運動的族群提出5點建議

●正確設定飛輪：座墊高度應約與髖關節同高，當踏板踩到最低點時，膝蓋應微彎不鎖死。不正確的設定是造成運動傷害最常見的原因。

●循序漸進：初學者應從較低的阻力和較短的時間開始，待體能適應後再逐步增加強度與時間。切勿一開始就挑戰高強度課程，以免造成橫紋肌溶解等急性傷害。

●維持正確姿勢：騎乘時背部應盡量保持平直，核心收緊，避免身體過度晃動或聳肩。

●適時補充水分：飛輪運動會大量流汗，運動中應適時補充水分，避免脫水。

●專業指導：建議初學者尋求專業教練指導，學習正確的騎乘技巧與姿勢。若有特殊疾病史或運動傷害疑慮，建議先諮詢醫師進行運動前評估。

騎得過量 運動傷害會找上你

程皓對於此項運動若過量，最可能造成傷害如下：

●膝關節疼痛：最常見的是「髕骨股骨疼痛症候群」，通常與座墊高度不對、阻力過重或過度訓練有關。另外，「髂脛束症候群」也可能因大腿外側肌群過度摩擦而發生。

●下背痛：騎乘時若核心無力、姿勢不良（如彎腰駝背），會對腰椎造成過大壓力。

●橫紋肌溶解症：雖然較罕見，但若在短時間內進行遠超出個人體能的極高強度訓練，可能導致肌肉急速損傷，釋出肌球蛋白，嚴重時恐影響腎功能，需要特別小心。

