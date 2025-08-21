自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》為何離不開恐怖情人？心理師談施暴2連續技

2025/08/21 21:06

每當有恐怖情人傷害女方的新聞，不少人疑惑為何當事人不逃跑？心理師提出解析。（圖取自shutterstock）

每當有恐怖情人傷害女方的新聞，不少人疑惑為何當事人不逃跑？心理師提出解析。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少男性家暴女友的「恐怖情人」新聞，令人憂心之餘，也有口無遮攔的酸民斥責女方「自己也有問題。」然心理師瑪那熊（陳家維）分析，這些恐怖情人通常有3招連續技，使得受害者難以逃脫，甚至根本不知道該逃。

有關「恐怖情人」的案例多不勝數，近期令人怵目驚心的社會案件包含：近日花蓮傳出一起恐怖情人案例，一名男子與女友談分手破裂，竟拿起刀械揮舞，女方被砍傷四肢；日前則有土城一名男子當街襲擊妻子與小姨子，兩位女子殞命的悲劇。

陳家維在臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」說明，比起酸言酸語，我們更需要的是理解。為什麼遇到關係暴力，受害者往往很難離開？陳家維解析，恐怖情人在施暴後，常使用「連續技」：

第一招：甩鍋大法

「都是因為妳先_____，我才會忍不住動手。」

「我又不是故意的，還不是因為妳_____。」

「我是因為太在乎妳，一急才會講那種話。」

「我個性就這樣啊，還不是妳自己_____？」

​是的，你覺得這些藉口超爛。但為什麼受害者還會相信？陳家維解析，因為恐怖情人平常就透過貶低、洗腦、破壞自尊，讓伴侶逐漸相信「我很糟」、「我配不上他」。到後來即使被打、被罵，也會覺得錯在自己，甚至還要求施暴方「原諒」她。

​第二招：一哭二鬧三蜜月

​陳家維說明，當恐怖情人察覺伴侶「要清醒了＝可能會離開」時，就會立刻道歉、下跪、發誓、哭鬧、自我傷害。接著瘋狂討好：請大餐、送禮、安排旅行……。進入短暫的「蜜月期」，讓伴侶以為「這次不一樣」。

陳家維解析，接著，暴力很可能又重演，然後再甩鍋＋道歉＋彌補＋蜜月期。一次又一次，陷入暴力循環。這不是「男人不壞、女人不愛」（且任何性別、性傾向都可能發生關係暴力）。而是受害者在PUA與心理操控下，自尊與界線被反覆摧毀，讓他們難以脫身。

在責怪受害者之前，希望我們都能多一點理解：他們不是不想走，而是走得比我們想像中更難。

相關新聞請見

健康網》土城2姊妹命案 心理師：家暴6警訊 若發生要警戒

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

