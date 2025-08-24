健康網》內褲見血不是血尿 醫揭「陰蝨感染」真相

台大醫院皮膚部醫師烏惟新表示，陰蝨最常見的傳播方式是性接觸，有可能透過共用物品毛巾、床單等，又或是與感染者密切接觸；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位患者的內褲上沾染血跡，做膀胱鏡檢查卻不是血尿問題，幾經轉折到了皮膚科就診。台大醫院皮膚部醫師烏惟新藉由皮膚鏡檢查，找到陰毛上附著的異物，確定是陰蝨惹禍，最常見的傳播方式是性接觸，有可能透過共用物品毛巾、內衣、床單等，又或是與感染者密切接觸。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文分享，患者的內褲沾染血跡，一開始作膀胱鏡檢查並非血尿，經檢查病人的陰毛區，確認罹患陰蝨，牠們不只會吸病人的血，當蟲體被擠壓時，會導致內褲上出現血跡斑斑的情況。

烏惟新表示，從檢查的過程發現，陰毛上小顆粒是蟲卵，比較大隻的是成蟲。因此，病人需要剃除陰毛以清除這些蟲卵，再搭配外用的驅蟲藥物治療。

烏惟新說明，陰蝨（學名：Pthirus pubis），俗稱「蟹蝨」，是一種寄生於人體毛髮，特別是陰毛的微小寄生蟲，體型約1-2毫米，形似螃蟹。一旦感染陰蝨，通常有以下4項症狀：

●搔癢：陰部或感染區域可能出現輕至中度的搔癢，尤其是夜間。

●血跡：陰蝨吸血後，若蟲體被擠壓或抓傷，可能導致血跡殞於內褲或衛生紙上。

●可見蟲體或蟲卵：在毛髮上可見微小的灰白色蟲卵（卵鞘）或活動的成蟲。

●皮膚刺激：抓撓可能導致皮膚紅腫，或繼發性感染。

烏惟新接著說，治療方式必須剃除毛髮，將陰部及其他受影響區域（如腋毛）的毛髮剃除，以去除蟲卵。同時，剃毛後應妥善清理，避免蟲卵殞落於環境中。再運用外用驅蟲藥物配合治療。

治療的同時還要清潔環境。烏惟新建議，清洗所有可能接觸的衣物、床單和毛巾，使用熱水（至少60°C）清洗並高溫烘乾。至於無法清洗的物品，可密封於塑膠袋中2週，以確保蟲體死亡。關於近期性伴侶，最好要同時接受檢查與治療，以防交叉感染。治療後1-2週復查，確保無殞留蟲卵或復發。

民眾應該如何預防陰蝨？烏惟新補充，避免與感染者共用個人物品，性行為時使用保護措施可降低傳播風險。還有就是，固定性伴侶。

