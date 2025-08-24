自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》內褲見血不是血尿 醫揭「陰蝨感染」真相

2025/08/24 13:42

台大醫院皮膚部醫師烏惟新表示，陰蝨最常見的傳播方式是性接觸，有可能透過共用物品毛巾、床單等，又或是與感染者密切接觸；圖為情境照。（圖取自freepik）

台大醫院皮膚部醫師烏惟新表示，陰蝨最常見的傳播方式是性接觸，有可能透過共用物品毛巾、床單等，又或是與感染者密切接觸；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位患者的內褲上沾染血跡，做膀胱鏡檢查卻不是血尿問題，幾經轉折到了皮膚科就診。台大醫院皮膚部醫師烏惟新藉由皮膚鏡檢查，找到陰毛上附著的異物，確定是陰蝨惹禍，最常見的傳播方式是性接觸，有可能透過共用物品毛巾、內衣、床單等，又或是與感染者密切接觸。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文分享，患者的內褲沾染血跡，一開始作膀胱鏡檢查並非血尿，經檢查病人的陰毛區，確認罹患陰蝨，牠們不只會吸病人的血，當蟲體被擠壓時，會導致內褲上出現血跡斑斑的情況。

烏惟新表示，從檢查的過程發現，陰毛上小顆粒是蟲卵，比較大隻的是成蟲。因此，病人需要剃除陰毛以清除這些蟲卵，再搭配外用的驅蟲藥物治療。

烏惟新說明，陰蝨（學名：Pthirus pubis），俗稱「蟹蝨」，是一種寄生於人體毛髮，特別是陰毛的微小寄生蟲，體型約1-2毫米，形似螃蟹。一旦感染陰蝨，通常有以下4項症狀：

●搔癢：陰部或感染區域可能出現輕至中度的搔癢，尤其是夜間。

●血跡：陰蝨吸血後，若蟲體被擠壓或抓傷，可能導致血跡殞於內褲或衛生紙上。

●可見蟲體或蟲卵：在毛髮上可見微小的灰白色蟲卵（卵鞘）或活動的成蟲。

●皮膚刺激：抓撓可能導致皮膚紅腫，或繼發性感染。

烏惟新接著說，治療方式必須剃除毛髮，將陰部及其他受影響區域（如腋毛）的毛髮剃除，以去除蟲卵。同時，剃毛後應妥善清理，避免蟲卵殞落於環境中。再運用外用驅蟲藥物配合治療。

治療的同時還要清潔環境。烏惟新建議，清洗所有可能接觸的衣物、床單和毛巾，使用熱水（至少60°C）清洗並高溫烘乾。至於無法清洗的物品，可密封於塑膠袋中2週，以確保蟲體死亡。關於近期性伴侶，最好要同時接受檢查與治療，以防交叉感染。治療後1-2週復查，確保無殞留蟲卵或復發。

民眾應該如何預防陰蝨？烏惟新補充，避免與感染者共用個人物品，性行為時使用保護措施可降低傳播風險。還有就是，固定性伴侶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中