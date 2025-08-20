自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》6步驟DIY懷舊綠豆冰 釋放乙酸助燃脂

2025/08/20 10:16

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任列出簡單6步驟教民眾製作古早味綠豆冰。（圖取自林軒任臉書）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任列出簡單6步驟教民眾製作古早味綠豆冰。（圖取自林軒任臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕用夾鏈袋裝的綠豆冰，是許多人的童年回憶。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任列出簡單6步驟教民眾自製綠豆冰，重溫夏日美好。綠豆對健康也大有好處，減重醫師蕭捷健指出，其含抗性澱粉與β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸，能讓身體進入「燃脂模式」。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，於他那個年代，沒有太多便利商店、沒有隨手可得的冰品，但他的母親總是將煮好的綠豆湯，倒入透明的塑膠袋裡，再用橡皮筋綁緊，放進冷凍庫。綠豆冰的沙沙口感，搭配著淡淡的甜味，簡單卻滿足，是他炎炎夏日裡最美好的慰藉。

長大後，隨著時間流逝，他記憶中的綠豆冰也漸漸淡去。林軒任說，各式口味的冰棒越來越多，便利商店也開始賣起霜淇淋，而綠豆冰似乎漸漸消失在視野中。因此，他才自己動手試做，重溫綠豆冰的回憶：

●材料：

綠豆100克、水1000毫升、糖適量。

●步驟：

1.綠豆洗淨後，浸泡3小時以上。

2.將綠豆放入鍋中，加入水，大火煮滾後轉小火，熬煮至綠豆軟爛。

3.加入糖，攪拌至融化。

4.將煮好的綠豆湯放涼。

5.將綠豆湯倒入透明密封塑膠袋中，記得要封緊。

6.放入冷凍庫，冷凍3小時以上，即可享用。

林軒任建議，喜歡更綿密口感的人，可以將綠豆湯倒入果汁機中打勻；喜歡豐富口感的人，可以加入粉圓或椰果。另外，綁塑膠袋時，不要裝得太滿，要預留空間讓綠豆湯膨脹。

綠豆冰不僅讓許多人擁有美好的童年，綠豆對人體健康也是大有益處！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提到，綠豆富含抗性澱粉與β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸。乙酸能吸引擬桿菌大量繁殖，這些菌群如清道夫般迅速消耗腸道中的糖分，進而讓身體改為燃燒脂肪，進入「天然燃脂模式」。

蕭捷健說，與其極端節食或斷碳，只要聰明選對食物與吃法，就能達到輕鬆減脂的效果。例如，將抗性澱粉入菜，能增加腸道產乙酸效率，輕鬆打造「腸道燃脂工廠」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中