健康網》6步驟DIY懷舊綠豆冰 釋放乙酸助燃脂

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任列出簡單6步驟教民眾製作古早味綠豆冰。（圖取自林軒任臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕用夾鏈袋裝的綠豆冰，是許多人的童年回憶。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任列出簡單6步驟教民眾自製綠豆冰，重溫夏日美好。綠豆對健康也大有好處，減重醫師蕭捷健指出，其含抗性澱粉與β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸，能讓身體進入「燃脂模式」。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，於他那個年代，沒有太多便利商店、沒有隨手可得的冰品，但他的母親總是將煮好的綠豆湯，倒入透明的塑膠袋裡，再用橡皮筋綁緊，放進冷凍庫。綠豆冰的沙沙口感，搭配著淡淡的甜味，簡單卻滿足，是他炎炎夏日裡最美好的慰藉。

長大後，隨著時間流逝，他記憶中的綠豆冰也漸漸淡去。林軒任說，各式口味的冰棒越來越多，便利商店也開始賣起霜淇淋，而綠豆冰似乎漸漸消失在視野中。因此，他才自己動手試做，重溫綠豆冰的回憶：

●材料：

綠豆100克、水1000毫升、糖適量。

●步驟：

1.綠豆洗淨後，浸泡3小時以上。

2.將綠豆放入鍋中，加入水，大火煮滾後轉小火，熬煮至綠豆軟爛。

3.加入糖，攪拌至融化。

4.將煮好的綠豆湯放涼。

5.將綠豆湯倒入透明密封塑膠袋中，記得要封緊。

6.放入冷凍庫，冷凍3小時以上，即可享用。

林軒任建議，喜歡更綿密口感的人，可以將綠豆湯倒入果汁機中打勻；喜歡豐富口感的人，可以加入粉圓或椰果。另外，綁塑膠袋時，不要裝得太滿，要預留空間讓綠豆湯膨脹。

綠豆冰不僅讓許多人擁有美好的童年，綠豆對人體健康也是大有益處！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提到，綠豆富含抗性澱粉與β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸。乙酸能吸引擬桿菌大量繁殖，這些菌群如清道夫般迅速消耗腸道中的糖分，進而讓身體改為燃燒脂肪，進入「天然燃脂模式」。

蕭捷健說，與其極端節食或斷碳，只要聰明選對食物與吃法，就能達到輕鬆減脂的效果。例如，將抗性澱粉入菜，能增加腸道產乙酸效率，輕鬆打造「腸道燃脂工廠」。

