健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》耳滴劑當眼藥水危險！藥師提領藥4步驟

2025/08/19 20:12

耳滴劑以及眼藥水都是小瓶罐裝，若未仔細看恐誤用。（圖取自freepik）

耳滴劑以及眼藥水都是小瓶罐裝，若未仔細看恐誤用。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少藥品外觀相近，不僅長輩，就連年輕人都會誤用。藥師陳佳玲坦言，「藥品外觀相似」是常見的用錯藥原因之一，在沒有辨識正確的情況下，真的很容易搞錯。例如眼藥水與耳滴劑外觀相似，若不慎把耳滴劑點進眼睛，可能遭受傷害。

陳佳玲在粉專「藥玩家-玲玲藥師」外觀相似不只是會發生在藥丸相似，藥名有時候也會容易搞混，例如：中文藥名為「安心平」有的廠牌用於助眠，有的「安心平」成份卻是阿斯匹靈！中文名相同，但是成分差異頗大，作用也天差地遠的！

另外陳佳玲說明，「外觀相似」的可能性還有包裝相似，例如：眼藥水和耳滴劑，都是小小一瓶，連瓶子大小都一樣；但是用途和成份卻大不相同，「用錯危險性就大了」！眼用製劑製程的無菌標準更高，一但保存不好就容易孳生細菌，用在眼睛上要更為小心。如果誤把耳滴劑滴在眼睛上，因用途不同，會造成療效不足，而且也可能使眼睛受到傷害！

陳佳玲建議民眾領藥後：

●應先確認用途。

●聽從藥師指示用藥。

●如果有相似的藥品建議應分開存放，或者是另外做記號。

●用藥之前「停看聽」，停下來想想、看看對不對、聽聽藥師的指示；以免不小心拿錯而使用錯誤。

