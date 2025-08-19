限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》耳滴劑當眼藥水危險！藥師提領藥4步驟
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少藥品外觀相近，不僅長輩，就連年輕人都會誤用。藥師陳佳玲坦言，「藥品外觀相似」是常見的用錯藥原因之一，在沒有辨識正確的情況下，真的很容易搞錯。例如眼藥水與耳滴劑外觀相似，若不慎把耳滴劑點進眼睛，可能遭受傷害。
陳佳玲在粉專「藥玩家-玲玲藥師」外觀相似不只是會發生在藥丸相似，藥名有時候也會容易搞混，例如：中文藥名為「安心平」有的廠牌用於助眠，有的「安心平」成份卻是阿斯匹靈！中文名相同，但是成分差異頗大，作用也天差地遠的！
請繼續往下閱讀...
另外陳佳玲說明，「外觀相似」的可能性還有包裝相似，例如：眼藥水和耳滴劑，都是小小一瓶，連瓶子大小都一樣；但是用途和成份卻大不相同，「用錯危險性就大了」！眼用製劑製程的無菌標準更高，一但保存不好就容易孳生細菌，用在眼睛上要更為小心。如果誤把耳滴劑滴在眼睛上，因用途不同，會造成療效不足，而且也可能使眼睛受到傷害！
陳佳玲建議民眾領藥後：
●應先確認用途。
●聽從藥師指示用藥。
●如果有相似的藥品建議應分開存放，或者是另外做記號。
●用藥之前「停看聽」，停下來想想、看看對不對、聽聽藥師的指示；以免不小心拿錯而使用錯誤。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應