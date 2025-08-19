健康網》柯文哲騎飛輪網爆紅 職治師：女性得用對技巧

柯文哲騎飛輪網爆紅，職能治療師王逸伸建議，中年婦女對於中強度運動要練得對才有效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北地方法院今（19）日審理京華城等弊案，邱清章指2022年10月交付300萬元現金給正在踩飛輪的柯文哲，當時柯只回「嗯嗯....好好好謝謝」。這段證詞傳出，網路爆紅熱搜「飛輪」攀升。職能治療師王逸伸指出，尤其是中年婦女，進行中強度運動時，若能掌握正確方式，更能達到維持體態與促進健康的效果。

王逸伸在Threads上分享，有中年女性不解為何每週練飛輪一個小時，又累還變胖？他建議，每週2-3次大重量訓練像是硬舉、深蹲，每週高強度間歇（HIIT）可對抗認知退化；每週3次跳躍訓練（10分鐘）可以增加骨密度，但是不鼓勵長時間中強度運動。

請繼續往下閱讀...

王逸伸指出，女生的身體真的很特別，因為基因、荷爾蒙和月經週期的影響，跟男生在能量代謝上的機制會有不少不同。所以在做運動規劃時，其實可以更貼近女性的身體節奏，效果會更好、也更舒服。

根據「運動女孩 sweat & sweet」個人專頁指出，飛輪是模仿公路自行車的騎乘設計，透過一個重型飛輪在腳踏時產生阻力進行訓練，就像踩踏公路自行車模擬上下坡環境的訓練一樣。專頁建議，開始運動的前30分鐘，主要是以肝醣來提供能量，所以想要讓飛輪運動達到燃燒脂肪的效果，至少需連續踩40至50分鐘，而且女孩們在踩踏時要持續透過阻力對大肌肉群反復訓練，心率要適度地提升到中高運動強度以上。

不要偷懶 做完5個收操動作

因此，「運動女孩 sweat & sweet」上建議，女生們做過激烈運動後，要注意收操的重要性，別忽視5個收操動作：

動作①拉伸手臂。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作1：拉伸手臂

雙手打開，呈一條水平線。然後一隻手向後彎曲，另外一隻手輕扶手肘做下壓。

動作②伸展大腿前側。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作2：伸展大腿前側

首先將手拉著腳背，把腳放在坐騎上，伸展大腿及小腿。上拉的時候要注意身體是呈一直線的，將身體往上挺胸、腳自然收合。做的時候身體不能往前傾斜；也不能因為施力過度往後，導致張力不完全。身體要呈一直線才能完全伸展肌肉喔！

動作③伸展大腿後側。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作3：伸展大腿後側

把腿抬高，放在坐騎上，用一隻手去抓同側腳的靠近腳踝處，身體往前面傾，要注意的是脚尖要往前喔！除了圖上的方式，也可以坐在地上將雙腿張開做伸展動作。

動作④臀部伸展。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作4：臀部伸展

把手放在坐騎上，將身體打直，腳呈現像翹腳的姿勢。兩腳的腳尖都朝前，胸肋骨上挺。身體開始往前，盡量到不能再往前的位置來伸展。做的時候要注意上身不是前彎而是前傾，感受到骨盆繃緊。

動作⑤上背、側邊伸展（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作5：上背、側邊伸展

雙腳打開與肩膀同寬，屈膝，雙手打開和肩膀同寬。將雙手扶在坐騎上，保持背部平行於地板，身體慢慢往右邊移動，拉長對側邊的身體，維持平順的呼吸。身體往左右拉長，不要只位在正中央，身體盡量和雙腳呈90度，維持骨盆位於正中位置，可以盡量拉長側邊的身體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法