自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》柯文哲騎飛輪網爆紅 職治師：女性得用對技巧

2025/08/19 15:40

柯文哲騎飛輪網爆紅，職能治療師王逸伸建議，中年婦女對於中強度運動要練得對才有效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

柯文哲騎飛輪網爆紅，職能治療師王逸伸建議，中年婦女對於中強度運動要練得對才有效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北地方法院今（19）日審理京華城等弊案，邱清章指2022年10月交付300萬元現金給正在踩飛輪的柯文哲，當時柯只回「嗯嗯....好好好謝謝」。這段證詞傳出，網路爆紅熱搜「飛輪」攀升。職能治療師王逸伸指出，尤其是中年婦女，進行中強度運動時，若能掌握正確方式，更能達到維持體態與促進健康的效果。

王逸伸在Threads上分享，有中年女性不解為何每週練飛輪一個小時，又累還變胖？他建議，每週2-3次大重量訓練像是硬舉、深蹲，每週高強度間歇（HIIT）可對抗認知退化；每週3次跳躍訓練（10分鐘）可以增加骨密度，但是不鼓勵長時間中強度運動。

王逸伸指出，女生的身體真的很特別，因為基因、荷爾蒙和月經週期的影響，跟男生在能量代謝上的機制會有不少不同。所以在做運動規劃時，其實可以更貼近女性的身體節奏，效果會更好、也更舒服。

根據「運動女孩 sweat & sweet」個人專頁指出，飛輪是模仿公路自行車的騎乘設計，透過一個重型飛輪在腳踏時產生阻力進行訓練，就像踩踏公路自行車模擬上下坡環境的訓練一樣。專頁建議，開始運動的前30分鐘，主要是以肝醣來提供能量，所以想要讓飛輪運動達到燃燒脂肪的效果，至少需連續踩40至50分鐘，而且女孩們在踩踏時要持續透過阻力對大肌肉群反復訓練，心率要適度地提升到中高運動強度以上。

不要偷懶 做完5個收操動作

因此，「運動女孩 sweat & sweet」上建議，女生們做過激烈運動後，要注意收操的重要性，別忽視5個收操動作：

動作①拉伸手臂。（運動女孩 sweat & sweet提供）

動作①拉伸手臂。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作1：拉伸手臂
雙手打開，呈一條水平線。然後一隻手向後彎曲，另外一隻手輕扶手肘做下壓。

動作②伸展大腿前側。（運動女孩 sweat & sweet提供）

動作②伸展大腿前側。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作2：伸展大腿前側
首先將手拉著腳背，把腳放在坐騎上，伸展大腿及小腿。上拉的時候要注意身體是呈一直線的，將身體往上挺胸、腳自然收合。做的時候身體不能往前傾斜；也不能因為施力過度往後，導致張力不完全。身體要呈一直線才能完全伸展肌肉喔！

動作③伸展大腿後側。（運動女孩 sweat & sweet提供）

動作③伸展大腿後側。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作3：伸展大腿後側
把腿抬高，放在坐騎上，用一隻手去抓同側腳的靠近腳踝處，身體往前面傾，要注意的是脚尖要往前喔！除了圖上的方式，也可以坐在地上將雙腿張開做伸展動作。

動作④臀部伸展。（運動女孩 sweat & sweet提供）

動作④臀部伸展。（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作4：臀部伸展
把手放在坐騎上，將身體打直，腳呈現像翹腳的姿勢。兩腳的腳尖都朝前，胸肋骨上挺。身體開始往前，盡量到不能再往前的位置來伸展。做的時候要注意上身不是前彎而是前傾，感受到骨盆繃緊。

動作⑤上背、側邊伸展（運動女孩 sweat & sweet提供）

動作⑤上背、側邊伸展（運動女孩 sweat & sweet提供）

●動作5：上背、側邊伸展
雙腳打開與肩膀同寬，屈膝，雙手打開和肩膀同寬。將雙手扶在坐騎上，保持背部平行於地板，身體慢慢往右邊移動，拉長對側邊的身體，維持平順的呼吸。身體往左右拉長，不要只位在正中央，身體盡量和雙腳呈90度，維持骨盆位於正中位置，可以盡量拉長側邊的身體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中