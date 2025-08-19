健康網》長期噪音恐致永久性聽損 醫揭6大高危險職業

胡皓淳醫師指出，建築工地是聽力殺手的第一名，要特別注意保護耳朵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕工作中，不少人長時間暴露於高分貝噪音環境，卻往往忽視了聽力健康。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提醒，若長期暴露在超過85分貝的噪音環境，若持續接觸，就可能造成「職業性聽力損失」，這是一種不可逆的聽力退化疾病，且初期症狀常不明顯。呼籲高風險職業務必定期檢測聽力，並正確使用耳塞或護耳設備，才能避免日後出現耳鳴、重聽等難以挽回的後果。

胡皓淳在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」揭露聽力受損高危險職業排行榜，依序為建築工人、工廠員工、機場地勤、夜店服務人員、軍警消防，甚至農機操作員，都屬於高危險族群。

聽力受損高危險職業排行榜 建築工地最傷耳

●建築工地工作人員

胡皓淳指出，建築工地是聽力殺手的第一名！電鑽、鎚子、挖土機、混凝土攪拌機等設備產生的噪音經常超過100分貝，相當於站在噴射機旁邊的音量。

如果你是建築工人、工地監工、或經常需要到工地現場的工程師，長期暴露在這種高噪音環境下，聽力受損的風險非常高。很多資深建築工人到了50歲後都有明顯的聽力問題，千萬不要輕忽！

●製造業工廠員工

紡織廠、鋼鐵廠、汽車製造廠、機械加工廠等工業環境，機器運轉產生的噪音往往持續8小時以上。多台機器同時運轉，加上金屬碰撞、高壓氣體噴射等聲音，總噪音量經常超過90分貝。更可怕的是，這種噪音是持續性的，對聽力的傷害比間歇性噪音更嚴重。

●交通運輸業從業人員

飛行員、機場地勤人員、貨車司機、捷運維修工等交通運輸相關工作者，都面臨高噪音威脅。噴射機引擎可達140分貝，即使戴耳塞也可能不夠！長途貨車司機雖然噪音相對較低，但長時間暴露在引擎噪音中，加上路面震動產生的低頻噪音，同樣會對聽力造成慢性傷害。

●娛樂服務業工作者

胡皓淳表示，你可能想不到，KTV服務員、夜店工作人員、演唱會工作人員、甚至健身房教練都是聽力受損的高危險群！尤其是年輕族群，長時間暴露在高分貝音樂環境中，即使你覺得「習慣了」，但聽覺細胞正在默默受損。

胡皓淳醫師提醒，娛樂服務業工作者也要小心長時間暴露在高分貝音樂環境中，聽覺細胞正默默受損；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●軍警消防人員

射擊訓練、爆破作業、消防車警報聲、直升機噪音等都是超高分貝的聲音來源。軍人、警察、消防員在執行任務時，經常暴露在突發性巨大噪音中，這種「爆發性」噪音對聽力的傷害更加嚴重，可能瞬間造成永久性聽力損失！

●農業機械操作員

農用拖拉機、收割機、播種機等大型農機設備的噪音通常在85-95分貝之間。雖然不是最高的，但農忙季節經常需要連續作業10-12小時，長時間暴露加上戶外環境的其他噪音，同樣會對聽力造成累積性傷害。

4情形需儘快就醫 防聽力永久喪失

胡皓淳提醒，如果出現以下任何症狀，建議立即就醫：

●突然聽力下降

●持續性耳鳴超過2週

●耳朵疼痛或有異物感

●聽力檢查發現異常

他也提醒，聽力一旦受損可能無法完全恢復，但透過適當的治療和輔助設備，仍可以大幅改善生活品質。

如果你從事高危險職業，千萬不要等到聽力明顯受損才開始保護！預防永遠比治療更重要。現在就開始使用聽力保護設備，定期檢查聽力狀況，保護這個無價的感官能力。

