髮型師苦於「五十肩」穿衣都痛 關節囊鬆解注射改善

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟提醒，五十肩若拖延治療會延長病程，患者可接受肩關節囊鬆解注射搭配物理治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕52歲王姓髮型師近3個月來右肩嚴重疼痛，不僅穿衣服、梳頭甚至洗臉都困難重重，每天還得強忍痛楚上工，近日因痛到受不了就醫後，確診為「沾黏性肩關節囊炎」（五十肩），經安排肩關節囊鬆解注射搭配物理治療後，疼痛明顯減輕，手臂活動範圍也增加許多，日常生活功能大幅改善，讓她重展歡顏。

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟指出，「沾黏性肩關節囊炎」就是俗稱的五十肩，是指肩關節周圍出現發炎、沾黏及纖維化所造成的疾病，常見於40至60歲族群，以女性比例稍高；典型症狀是肩部持續疼痛，尤其在夜間更為明顯，並伴隨肩關節活動受限，嚴重時連穿脫衣服、伸手取物都很困難。

徐瑋璟表示，該病分為「疼痛期」、「僵硬期」及「復原期」，若不積極治療，症狀可能持續1年以上，影響生活品質與工作效率，以該名患者來說，原本不服老，以為可靠每天伸展動作減緩疼痛，不過每天忙碌的工作，反倒讓她患部無法獲得休養，病情因而越來越嚴重。

徐瑋璟強調，經評估後，建議患者採用自費的肩關節囊鬆解注射，治療時利用超音波儀器導引，再依照病情嚴重程度，將生理食鹽水、高濃度葡萄糖溶液、局部麻醉劑或類固醇等藥劑注射到沾黏、變厚的關節囊及韌帶處，以撐開沾黏的關節囊，精確鬆解受限組織，不僅減輕疼痛，也能增加關節活動度。治療時並配合物理治療，如關節活動訓練及伸展運動，雙管齊下能加速功能恢復。

徐瑋璟強調，五十肩若拖延治療會延長病程，導致疼痛與活動受限的時間更久。提醒並非肩部疼痛全是五十肩，許多疾病如肩夾擠症候群、旋轉肌袖撕裂傷、鈣化性肌腱炎等，症狀相似但治療方式不同，為避免延誤診斷與最佳治療時機，建議患者出現持續肩痛與活動受限時，應盡快就醫，由專業醫師進行完整評估與治療。#

