自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》驚！ 2藥物易致顎骨壞死？ 用藥前3原則降風險

2025/08/19 19:47

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，長期使用2類藥物，可能造成顎骨區域骨頭暴露或壞死，平日做好口腔衛生與定期檢查，有助降低風險；情境照。（圖取自freepik）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，長期使用2類藥物，可能造成顎骨區域骨頭暴露或壞死，平日做好口腔衛生與定期檢查，有助降低風險；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藥物可治病，但「藥物居然也可能造成顎骨壞死？」彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，藥物引起的顎骨壞死，是指因長期使用某些藥物，導致顎骨區域骨頭暴露或壞死，最常見的相關藥物，包括：雙磷酸鹽類（Bisphosphonates）及denosumab等骨鬆用藥。建議用藥前先進行口腔健康評估與牙科照護、積極治療口腔疾病、做好口腔衛教，平時保持良好的口腔衛生與定期檢查，才能大幅降低顎骨壞死的風險。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，引起顎骨壞死問題的常見藥物包括以下2類雙磷酸鹽類（Bisphosphonates），如alendronate（福善美）、 risedronate（瑞骨卓）、 zoledronic acid （骨力強）等；Denosumab（保骼麗），人類RANKL單株抗體，抑制蝕骨細胞活性。臨床上通常會出現的典型症狀，包括：顎骨疼痛、腫脹、口腔內暴露壞死骨頭、牙齒鬆動、牙齦裂傷化膿、下唇麻木感等；嚴重時併發症則會出現蜂窩性組織炎、顎骨持續感染、牙齒脫落及顎骨功能受損。

保持口腔衛生、定期檢查降風險

至於應如何避免用藥造成各種症狀發生？洪正憲建議，用藥前（口腔治療前準備）應先做好以下3件事，有助減少骨骼壞死等症狀發生的可能：

口腔健康評估及牙科照護：治療前建議先至牙科、口腔顎面外科評估，完善口腔檢查。

積極治療口腔疾病：如蛀牙、牙周病等，徹底清除牙結石，任何不能保留的牙齒建議先拔除，待傷口癒合（拔牙後3-4週）後，再開始藥物治療。

口腔衛教：指導正確刷牙、牙線使用，減少口腔感染，提升口腔健康行為。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，用藥前進行口腔健康評估及牙科照護，並積極治療口腔疾病等，才能大幅降低顎骨壞死的風險；情境照。（圖取自freepik）

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，用藥前進行口腔健康評估及牙科照護，並積極治療口腔疾病等，才能大幅降低顎骨壞死的風險；情境照。（圖取自freepik）

用藥期間5大重點一次看

此外，洪正憲也提醒，用藥期間應注意以下5大事項：

1.定期口腔檢查：建議每半年到牙科定期檢查；有牙周病史者每3個月一次，無牙周病者每6個月一次。

2.維持口腔衛生：每天正確刷牙、使用牙線，必要時使用抗菌漱口水。

3.避免侵入性牙科手術：如非必要，禁止拔牙、植牙等；若必須執行，需與牙科醫師協同評估，並選擇安全時機。

4.留心假牙摩擦：配戴假牙者應定期檢查，避免假牙磨損口腔黏膜。

5.藥物假期：侵入性牙齒治療前，可和主治醫師討論是否需要採取藥物假期，意即暫停使用容易造成顎骨壞死的藥物一段時間。

洪正憲叮嚀，服用雙磷酸鹽類或 denosumab 的患者，切記「口腔健康就是骨骼健康的守門員」。如果需要牙科侵入性治療，請務必先告知牙醫師您的用藥史，並與主治醫師討論是否需要暫停或調整藥物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中