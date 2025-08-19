健康網》驚！ 2藥物易致顎骨壞死？ 用藥前3原則降風險

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說，長期使用2類藥物，可能造成顎骨區域骨頭暴露或壞死，平日做好口腔衛生與定期檢查，有助降低風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕藥物可治病，但「藥物居然也可能造成顎骨壞死？」彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，藥物引起的顎骨壞死，是指因長期使用某些藥物，導致顎骨區域骨頭暴露或壞死，最常見的相關藥物，包括：雙磷酸鹽類（Bisphosphonates）及denosumab等骨鬆用藥。建議用藥前先進行口腔健康評估與牙科照護、積極治療口腔疾病、做好口腔衛教，平時保持良好的口腔衛生與定期檢查，才能大幅降低顎骨壞死的風險。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，引起顎骨壞死問題的常見藥物，包括以下2類：雙磷酸鹽類（Bisphosphonates），如alendronate（福善美）、 risedronate（瑞骨卓）、 zoledronic acid （骨力強）等；Denosumab（保骼麗），人類RANKL單株抗體，抑制蝕骨細胞活性。臨床上通常會出現的典型症狀，包括：顎骨疼痛、腫脹、口腔內暴露壞死骨頭、牙齒鬆動、牙齦裂傷化膿、下唇麻木感等；嚴重時併發症則會出現蜂窩性組織炎、顎骨持續感染、牙齒脫落及顎骨功能受損。

保持口腔衛生、定期檢查降風險

至於應如何避免用藥造成各種症狀發生？洪正憲建議，用藥前（口腔治療前準備）應先做好以下3件事，有助減少骨骼壞死等症狀發生的可能：

●口腔健康評估及牙科照護：治療前建議先至牙科、口腔顎面外科評估，完善口腔檢查。

●積極治療口腔疾病：如蛀牙、牙周病等，徹底清除牙結石，任何不能保留的牙齒建議先拔除，待傷口癒合（拔牙後3-4週）後，再開始藥物治療。

●口腔衛教：指導正確刷牙、牙線使用，減少口腔感染，提升口腔健康行為。

用藥期間5大重點一次看

此外，洪正憲也提醒，用藥期間應注意以下5大事項：

1.定期口腔檢查：建議每半年到牙科定期檢查；有牙周病史者每3個月一次，無牙周病者每6個月一次。

2.維持口腔衛生：每天正確刷牙、使用牙線，必要時使用抗菌漱口水。

3.避免侵入性牙科手術：如非必要，禁止拔牙、植牙等；若必須執行，需與牙科醫師協同評估，並選擇安全時機。

4.留心假牙摩擦：配戴假牙者應定期檢查，避免假牙磨損口腔黏膜。

5.藥物假期：侵入性牙齒治療前，可和主治醫師討論是否需要採取藥物假期，意即暫停使用容易造成顎骨壞死的藥物一段時間。

洪正憲叮嚀，服用雙磷酸鹽類或 denosumab 的患者，切記「口腔健康就是骨骼健康的守門員」。如果需要牙科侵入性治療，請務必先告知牙醫師您的用藥史，並與主治醫師討論是否需要暫停或調整藥物。

