健康網》枸杞驗出重金屬 醫警：大魚、保健品同樣要小心

養生的枸杞竟傳出含重金屬鎘、鉛，養生不成反而吞毒下肚。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯提醒，要在正規通路購買，選擇有公開檢驗數據的產品。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕養生的枸杞竟傳出含重金屬鎘、鉛，令民眾擔心。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，鉛長期過量，可能影響神經系統與發展，鎘則影響腎臟功能和骨骼，重金屬污染應注意的是「長期累積，而不是今天吃了一點馬上中毒」。她提醒，要在正規通路購買，同時適量攝取，不要每天大量吃。

養生的枸杞竟捲入食安風暴？陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，農產品生長在土壤和水源中，而這些環境本來就可能含有鉛、鎘、砷、汞等微量重金屬。因此，「完全零檢出」往往是困難的。食品安全追求的不是「沒有任何風險」，而是「風險被控制在安全範圍」。

為什麼大家這麼愛枸杞？陳潔雯表示，枸杞在中華文化裡有特殊地位，古代醫書提到它「補肝腎、明目」，加在湯裡、茶裡，變成養生的象徵。現代科學研究也發現，枸杞確實含有抗氧化成分、多醣體、葉黃素等營養物質。但要提醒，這些好處並不是「多吃多健康」，更不是「只靠枸杞就能養生」。

重金屬對健康的影響

陳潔雯說，重金屬影響往往是「長期累積」造成的，而不是「今天吃了一點馬上中毒」。所以，新聞事件是提醒「要注意」，但不需要過度恐慌。她分析重金屬對身體的影響：

●鉛：長期過量可能影響神經系統與發展。

●鎘：與腎臟功能和骨骼有關。

●汞：常見於海鮮，可能影響神經與免疫系統。

●砷：若長期攝入過多，可能造成皮膚或內臟健康問題。

陳潔雯建議，日常的4項聰明選擇，可以保健康：

1.看檢驗報告：選擇有公開檢驗數據的產品，重金屬含量越低越安心。

2.正規通路購買：避免來路不明或價格異常低廉的來源。

3.適量攝取：不需要每天大量吃，偶爾搭配即可。

4.均衡飲食：不要把健康寄託在單一食材，而是多元攝取、多樣化飲食。

陳潔雯提醒，枸杞之外還有一些食材也要注意重金屬風險，包括，海鮮：大型魚類（如旗魚、鮪魚）可能累積較多汞；藥膳與中藥材：因為來自不同土壤，也可能帶有重金屬；保健食品：若來源不明，原料檢驗不足，也可能檢出。

陳潔雯強調，這次新聞事件讓我們看到兩個重點，食安層面部分，農產品零檢出困難，但科學限量與檢驗透明，才是消費者真正需要的保障；健康層面部分，不該是依賴某一味食材，而是日常生活的長期選擇。

