糖尿病治療大突破！全球首例基因編輯成功 患者自產胰島素

2025/08/19 12:55

糖尿病患者的日常監測。一項新的基因編輯細胞療法，成功讓一名患者自體產生胰島素，為擺脫每日扎針測血糖的例行公事帶來希望；示意圖。（照片來源：shutterstock）

糖尿病患者的日常監測。一項新的基因編輯細胞療法，成功讓一名患者自體產生胰島素，為擺脫每日扎針測血糖的例行公事帶來希望；示意圖。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Live Science》報導，一名患有第一型糖尿病的男子，在接受基因編輯細胞移植後，成為首位無需服用抗排斥藥物，就能自行產生胰島素的患者。

這項本（8）月發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的案例標誌著該疾病治療的潛在突破，全球約有950萬人受此病影響。第一型糖尿病的成因，是患者自身免疫系統摧毀了胰臟中負責產生胰島素的特殊胰島細胞。

過去胰島細胞移植是選項之一，但患者術後必須終身服用免疫抑制藥物以防止身體排斥外來組織，這使他們容易受到感染。為了克服這些障礙，來自瑞典與美國的科學家，使用CRISPR技術對捐贈者的胰島細胞進行基因改造，以抑制受體的免疫系統產生排斥。

為細胞穿上「隱形斗篷」躲避免疫攻擊

研究團隊對捐贈細胞的遺傳密碼進行了三項關鍵改造。其中兩項編輯降低了細胞表面一種會向白血球發出「外來」信號的蛋白質水平，第三項編輯則促進了一種名為CD47的蛋白質產生，該蛋白質能阻止其他免疫細胞的攻擊。

這些基因編輯過的細胞隨後被注射到該男子的前臂中。在移植12週後，這名受體持續產生胰島素且未出現免疫反應。研究作者在論文中寫道：「基因工程改造移植細胞以規避受體免疫系統，是避免免疫系統排斥新細胞或器官的一種有價值的工具」。

儘管該男子此次接受的是低劑量編輯細胞，仍需每日注射胰島素，但此案例證明了該程序的安全性。研究人員的下一步是進行後續研究，以確認細胞能否長期存活，並在其他患者身上複製成功，這將使疾病管理更容易，甚至可能提供一種治癒方法。

