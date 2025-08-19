台中農改場研發全穀紅薏仁漿 每天2份具降長者血糖潛力

只有國產的薏仁會保有麩皮，更有完整薏仁營養，台中農改場研發全榖紅薏仁漿，更方便民眾食用。（台中農改場提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕薏仁最有營養之處就在外層的麩皮，但市面薏仁9成都是全磨掉麩皮的進口薏仁，而保有全麩皮的國產薏仁又有紅薏仁美譽，農業部台中農改場和台北榮總合作，透過人體試驗發現，74歲有高血糖血脂長者日飲2份全穀紅薏仁漿，8週後糖化血色素平均降0.2%，還有助維持肌肉量。

四神湯不可少的原料就是薏仁，但國人熟悉的白色薏仁卻統統都是已將麩皮全數去除的進口薏仁，台中場指出，薏仁8成以上的營養都集中在麩皮，國產的紅薏仁保留完整麩皮，這層赭紅色麩皮富含麩醯胺酸等人體必需胺基酸，以及薏苡素、薏苡多醣、植物固醇等多種植化素，營養價值優於精白薏仁，台中場之前曾與國內大學及醫療機構合作，完成多項動物與人體試驗，國產紅薏仁具有維持腸道健康、改善血脂與脂肪肝等多項保健潛力。

也因國產紅薏仁有完整麩皮，因此質地堅硬，必須充分浸泡才方便烹煮，為更方便食用，台中場研發全榖紅薏仁漿，並和台北榮總合作人體試食試驗，台中場指出，該試驗結果顯示，平均年齡74歲的受試者每日飲用兩份（每份290cc）全榖紅薏仁漿，8週後糖化血色素平均降低0.1%，其中高血糖與高血脂患者降幅更達0.2%；受試者骨骼肌質量下降趨勢獲得延緩，肌肉生長抑制素（myostatin）濃度提升，該指標與中老年人肌肉量維持密切相關，顯示紅薏仁漿具備成為銀髮友善營養補充品的潛在應用價值。

台中場指出，國產紅薏仁不僅保有薏仁的營養，採收後全程冷藏、食物里程短，低二氧化碳當量，兼具新鮮與低碳足跡特性。目前國產全榖紅薏仁漿生產技術已授權業者，合作開發可常溫保存的即食全榖紅薏仁漿產品，近期就會推出上市。

台中場和台北榮總合作進行全榖紅薏仁漿人體試驗，發現74歲以上長輩每天喝2份全穀紅薏仁漿有助健康。（台中場提供）

