健康網》抽血能驗大腸癌 檢查不再當「挖糞族」

台中榮總胃腸肝膽科主治醫師賴佳業指出，現在透過抽血能篩檢大腸癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕醫學快速進步下，精準抽血檢測可達到「篩檢癌症」，現在，透過抽血能篩檢大腸癌，不必再當「挖糞族」！台中榮總胃腸肝膽科主治醫師賴佳業指出，美國胃腸病學會 （AGA） 更新針對抽血檢測大腸癌的建議，美國第1個獲得FDA核准用於大腸癌篩檢的血液檢測已上市。不過，缺點在於第一期檢出率僅5成左右。他認為，血液篩檢大腸癌是可行的，但還無法取代現有的糞便潛血檢查。

賴佳業在臉書專頁「Easy GI Life。賴佳業醫師｜腸胃｜健康｜減重 」發文分享，美國胃腸病學會 （AGA）在最新一期的CGH期刊，更新了針對抽血檢測大腸癌的建議，抽血檢測最大的吸引力是便利性，這可能讓目前不願，或無法進行糞便檢測或是大腸鏡檢查的人，參與大腸癌篩檢。

賴佳業指出，目前為止美國的2項大腸癌篩檢的血液檢測倍受關注，Guardant Shield 是美國第1個獲得FDA核准，用於大腸癌篩檢的血液檢測，現已上市。Freenome開發已完成，目前送審美國FDA中。

賴佳業進一步指出，即使聽起來很美好，但是血液檢測的主要有2個問題：

●較低的晚期癌前病變檢測敏感度：Guardant Shield 對 APLs的敏感度為13.2%，Freenome 測試為12.5%

●較低的早期（第一期）大腸癌檢測敏感度：Guardant Shield 對第一期大腸癌的敏感度為55%，Freenome 測試為57.1%

學者用研究模型推估，每年進行糞便免疫化學檢測（FIT），預計能顯著降低大腸癌的發病率和死亡率（45%-77%和67%-81%）。然而，每3年進行 Guardant Shield測試，預計的發病率和死亡率降低幅度較低（24%-47%和53%-59%）。Freenome 測試的預測效益與 Guardant Shield 非常相似。

模型研究表明，如果血液檢測取代了目前建議的糞便檢測或大腸鏡檢查，那麼大腸癌的預後會更差。除了效益較差，另外還需考慮成本問題，Guardant Shield 費用逾43000元，相較於其他替代方案，成本可能高得令人望而卻步。

賴佳業總結，儘管新型的血液檢測可能因便利性而提高大腸癌篩檢的檢查，但目前的模型研究預測，在降低大腸癌發病率和死亡率方面的效益，仍低於現有的糞便檢測，或大腸鏡檢查。因此，血液篩檢最適合那些拒絕做糞便潛血檢查或大腸鏡的個人，患者和醫生應了解，血液篩檢大腸癌是可行的，但是它並不能取代現有且推薦的糞便潛血檢查。

